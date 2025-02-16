Спектакль в двух действиях стал для зрителей щемящей мелодией на два голоса, которую Он и Она исполняют талантливо, «по-настоящему», откровенно говоря – проживают вместе с нами.

Он и Она… Дорис (заслуженная артистка Украины Ирина Ковальская) и Джордж (лауреат международного театрального фестиваля Денис Фалюта)…

Сама жизнь словно предложила им… нет, не изменить свою судьбу, а добавить к ней совсем неожиданные цвета, почти фантастические. Ведь жизнь такая, она – величайший режиссер.

Ах, этакий адюльтер: встретились двое, оба несвободны, в личной жизни обоих, кажется все произошло, как надо – семья, много детей, дела, дела, дела. И оказываются они в одном гостиничном номере, и…

Произошла банальная история? Да нет, случилось чудо: потому что с того дня, один-единственный раз в году, они снова и снова встречаются на протяжении более четверти века… «Адюльтер» становится почти фэнтези. Ведь встречи эти – как некое путешествие героев, несущих в себе особое чувство друг к другу. То самое, которое не поддается, кажется, тому, что мы так привыкли называть «здравым смыслом».

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Изменяется ли их судьба?.. Никто из двух не решается что-то «коренным» образом изменять в своей жизни. Но и друг без друга, без этих встреч раз в год они тоже не могут. Как не могут не признаться друг другу в собственных семейных тайнах – с мгновеньями счастья, того же фарса, каких-то тонких особенностей, а иногда отчаяния и даже горя.

Это история об особой любви. Да разве бывает любовь не особой?!

Четверть века, один раз в год встречаются Он и Она, словно все это «особое» и сугубо личное стало для них долгим путешествием в мир, где все откровенно. Искренняя мелодия на два голоса завораживающе льется и льется со сцены.

…Живем мы сейчас в жесткие времена… Спектакль прерывается «очередной» воздушной тревогой. Но она не смогла прервать ощущение зрителей, вернувшихся в зал, когда раздался отбой, аплодисментами поддерживая и актеров, и друг друга. И будто не было никакого тревожного перерыва: зритель аплодировал актерам после каждой сцены…

Что станет с героями в конце очередной встречи, когда за плечами у них – годы и годы таких (все еще неожиданных!) встреч?.. Видимо, вы догадались. В противном случае, если вы готовы разделить с нашими героями их необычное путешествие – вам на сцену «На высоте» в ОАТМК. 24 февраля, в 18:00, у вас есть возможность попасть на спектакль и стать слушателем этой очень личной мелодии на два голоса!

Посему – там же, тогда же…

Художница по костюмам – Анастасия Баторий.

Ассистентка режиссера – заслуженная артистка Украины Аурика Ахметова.

Художница по освещению – Елена Королева.

Звук и видеопроекция – Борис Брага.

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