Новые правила ввоза гуманитарки: борьба с мошенниками или крест на волонтёрстве?

Для чего менять правила игры?

Кабмин принял постановление N953 для того, чтобы сделать работу волонтёров прозрачнее, а распределение гуманитарки – чеснее. Теперь благотворительные организации и их подопечные должны будут регистрироваться в Едином реестре и подавать электронные отчёты о ввозе и распределении помощи. Такую отчётность отменили после 24 февраля, но теперь вводят снова из-за скандалов вокруг волонтёров. Так, с начала 2023 года таможенники зафиксировали 653 случая пропажи гуманитарки для военных. Новые правила ввоза должны свести такие ситуации на нет.

Что изменится для волонтёров?

Волонтёрам придётся оформлять больше документов и передавать их в электронном виде. Организации должны будут регистрироваться в Единой системе учёта и подавать онлайн декларации. Документы будут автоматически поступать на таможню, а каждой декларации присваиваться уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Бюрократия – проблема или нет?

Глава БФ «Одесса и одесситы» Андрей Жданов отмечает: крупные фонды работали с отчётами и до войны, поэтому новые правила для них не стали шоком. Совсем другая ситуация у тех, кто начал волонтёрить после 24 февраля, по упрощённой схеме, и привык работать без документов.

«До войны система получения грузов из-за границы была очень трудоёмкой. Мы отдавали Минсоцполитики заявки от получателей помощи. Гуманитарка ждала на таможне около месяца, пока Министерство проверяло документы и решало, можно ли присвоить грузу статус гуманитарного. У нас и сейчас есть акты под каждую передачу груза. А те, кто стал волонтёром недавно, просто не понимает, как работать с документами», – говорит Андрей Жданов.

Волонтёр Елена Коломиец начала волонтёрить как раз после 24 февраля: она не оформлена как юрлицо и лично возит гуманитарку на передовую. Женщина опасается, что лишняя документация может только навредить.

«Я вожу помощь из рук в руки. Так я знаю, что она точно попала к ребятам. Если я буду работать с документами и актами, получается, мне придётся отдавать помощь не ребятам, а командованию? А я начальникам не доверяю. Мой зять в начале войны высылал мне тушёнку с опарышами, которую им давали», – рассказывает Елена.

«Мелкие» волонтёры могут исчезнуть

Глава БФ «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова отмечает: в новой системе зарегистрироваться смогут только юридические лица, а это значит, что волонтёры, которые возили помощь из-за границы от своего имени, просто потеряют возможность это делать. С Ножевниковой согласен и Андрей Жданов.

«После 24 февраля многие волонтёры работали на личном доверии. Например, у человека были друзья за границей, и они готовы были помогать лично ему, потому что он себя хорошо зарекомендовал. А теперь такой человек упрётся в то, что ему дают помощь, а организовать систему её получения он не может», – объясняет Жданов.

Проблемы с гуманитарной помощью на таможне

Волонтёры отмечают, что в новых правилах есть нюансы, которые могут привести к проблемам на таможне. Например, количество товара, его вес и объём в заявленных документах должен соответствовать реально привезённому грузу. Проконтролировать это непросто.

«Я предполагаю, что таможня встанет, потому что придётся проверять каждую документацию. Это всё время. Плюс, добавятся новые проверки. Если у нас в грузе что-то сломалось или разбилось, нам нужно будет вызывать полицию, составлять акт», – объясняет Катерина Ножевникова.

Если данные о грузе в реестре не будут совпадать с реальностью, гуманитарную помощь вообще могут не пропустить.

«Крупные фонды дают мне польскую качественную мивину и паштеты для ребят на «нуле». Если этим фондам нужны будут документы буквально на каждую пачку, я не знаю, как это будет работать», – делится своими опасениями волонтёр Елена Коломиец.

Не успел в срок – могут заблокировать

По новым правилам отчёты о распределении помощи должны будут приходить чётко в срок. После создания электронной декларации, ввоз гумпомощи должен состояться в течение 30 дней, а получатель груза обязан предоставить отчёт о её распределении в течение 3 месяцев. Если отчёта не будет, получателя на полгода блокируют в электронной системе.

Можно ли победить волонтёров-мошенников?

Катерина Ножевникова и Андрей Жданов считают, что при всех минусах, вопрос о контроле гумпомощи назрел давно, и, чисто теоретически, новая система должна помочь бороться с мошенниками. А волонтёр Елена Коломиец, наоборот, уверена – те, кто хочет обойти закон, сделает это в любом случае.

«Я знала человека, который убеждал, что на волонтёрстве можно заработать миллионы. Он смеялся над тем, что я вожу помощь за свой счёт, бесплатно. Для меня это был шок. Но я уверена: тот, кто ворует, так и будет воровать и найдёт любые лазейки».

Правила ещё меняются

Сейчас Минсоцполитики активно общается с благотворительными организациями в рамках рабочих групп. Министерство и волонтёры обсуждают недостатки новых правил, и некоторые недочёты уже устранены: например, предварительное распределение груза конкретным получателям.

Андрей Жданов надеется, что Кабмин и волонтёры смогут найти золотую середину и усовершенствовать правила. А вот Катерина Ножевникова уверена: как именно будет работать система, всё равно выяснится только на практике. Пока же Единый реестр ещё не заработал, хотя должен был.

«С 1 ноября электронную систему должны были включить в тестовом режиме, но этого не произошло. Времени остаётся очень мало, а как она будет работать, ещё никто не знает», – говорит Катерина.