Новости Одессы и Одесской области

Победа в битве за еду: после скандала с военным появились фото шикарного обеда

Победа в битве за еду: после скандала с военным появились фото шикарного обеда

После публичного скандала с питанием военнослужащих на реабилитации в психиатрической больнице №2 в Одессе, появились первые позитивные новости. Один из нардепов выложил в своей соцсети фото обновленного меню.

Напомним, 21 августа военный медик Петр Конопля объявил голодовку из-за невыносимых условий в психиатрической больнице. После этого Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОГА заявила о проверке информации, и выяснения причин обстоятельств.

Сегодня, 23 августа, народный депутат Дмитрий Гурин опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети Х где показал фото обновленного меню с подписью: «обед во второй психиатрической больнице Одессы сегодня».

— Сейчас приняты меры, против руководителя психбольницы №2, открыто уголовное производство, а психбольница №2 присоединена к одесской психбольнице №1 с нормальным руководством и питанием, — отметил Гурин.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua