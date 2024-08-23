Победа в битве за еду: после скандала с военным появились фото шикарного обеда

Напомним, 21 августа военный медик Петр Конопля объявил голодовку из-за невыносимых условий в психиатрической больнице. После этого Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОГА заявила о проверке информации, и выяснения причин обстоятельств.

Сегодня, 23 августа, народный депутат Дмитрий Гурин опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети Х где показал фото обновленного меню с подписью: «обед во второй психиатрической больнице Одессы сегодня».

— Сейчас приняты меры, против руководителя психбольницы №2, открыто уголовное производство, а психбольница №2 присоединена к одесской психбольнице №1 с нормальным руководством и питанием, — отметил Гурин.