Не выплатили боевые или нарушили права военных: что делать

Если военнослужащему не выплатили денежное обеспечение в полном объеме в случае лечения от ранения, несвоевременно выплатили единовременную денежную помощь за погибшего, или нарушили другие права военнослужащих, можно обратиться в офис омбудсмена по правам человека.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Это касается прав:
- военнослужащих;
- полицейских;
- ветеранов войны;
- лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
- пропавших без вести;
- также членов семей названых категорий граждан.
Поэтому, если у вас возникли вопросы или проблемы обратитесь за помощью в офис омбудсмена по правам человека:
Одесская область (представительство)
- м. Одесса, улица Канатная, 83, кабинет 103, 107;
- телефон: (048) 722-05-22.
Киевская область (главный офис)
- м. Киев, улица Институтская, 21/8;
- телефоны: 0 (800) 501-720 (горячая линия) или (044) 299-74-08.