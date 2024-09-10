Новости Одессы и Одесской области

Не выплатили боевые или нарушили права военных: что делать

Не выплатили боевые или нарушили права военных: что делать

Если военнослужащему не выплатили денежное обеспечение в полном объеме в случае лечения от ранения, несвоевременно выплатили единовременную денежную помощь за погибшего, или нарушили другие права военнослужащих, можно обратиться в офис омбудсмена по правам человека.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Это касается прав:

  • военнослужащих;
  • полицейских;
  • ветеранов войны;
  • лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
  • пропавших без вести;
  • также членов семей названых категорий граждан.

Поэтому, если у вас возникли вопросы или проблемы обратитесь за помощью в офис омбудсмена по правам человека:

Одесская область (представительство)

  • м. Одесса, улица Канатная, 83, кабинет 103, 107;
  • телефон: (048) 722-05-22.

Киевская область (главный офис)

  • м. Киев, улица Институтская, 21/8;
  • телефоны: 0 (800) 501-720 (горячая линия) или (044) 299-74-08.

Электронная почта (для заявлений)

[email protected]

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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