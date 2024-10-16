От гвоздей до дронов: как Загнитковская громада помогает украинским защитникам

С первых дней заработала кузница

— С самого начала полномасштабного вторжения россии жители села Загнитков объединились. Сразу заработала сельская кузница, которую создал на своем подворье Станислав Мазур. Его инициативу подхватили крестьяне. Кузница работала при поддержке односельчан и старостата, который находил средства, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу. Люди сносили арматуру, трубы, баллоны, уголь, металл. Словом, все, что могло превратиться в необходимую вещь для ВСУ. Кузница обеспечивалась электроэнергией, горючим.

Тогда громада смогла изготовить более двенадцати тысяч скоб и более полусотни печей-буржуек, более сотни противотанковых ежей, — вспоминает староста села Оксана Ковбель. — Полсотни мужчин работали посменно, чтобы оперативно выполнять заказы, поступавшие от защитников. Хочу отметить Владимира Спатара, Юрия Ковбеля, учителя Анатолия Помагайбуса, Лидию Спатар, которая дала на нужды кузницы более двух тонн угля. Также многих женщин села, которые готовили обеды для ребят, и школьников — они клеили стикеры на готовую продукцию.

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Огромный вклад в общее дело делают депутат горсовета от Загнитковского округа Вячеслав Лупашко, супруги — художественный руководитель и директор Дома культуры Светлана и Сергей Олейники.

Сегодня кузница не работает, ведь теперь дешевле приобрести необходимое, на что все очень активно донатят.

Отправляют необходимое на все направления

Загнитковский старостинский округ ни дня не отдыхает. Здесь все подчинено фронту. Так, закуплены и отправлены землякам два дрона — для Вдада Пасерба; четыре аптечки для Валентина Шаргородского; гвозди и скобы для Станислава Могилко. Также были отправлены приборы ночного видения, бензопила, шины, плетеные сетки, окопные свечи, вкусности, теплые носки и т. п.

На Запорожское, Николаевское, Херсонское направления и в военный госпиталь отправляются продукты питания: тушенка, салаты, хлеб, печенье, сладости, средства гигиены, постельное белье, полотенца.

— Мы все должны работать, налаживать наш тыл с учетом того, что Украина будет отстаивать свою независимость еще долгое время, — рассуждает Оксана. — Поэтому загнітківці всячески поддерживают воинов, особенно своих земляков.

Так, по просьбе односельчан, которые служат в «девятке» (так кодымчане называют 9-ю ОМПБ «Винницкие скифы»), село приобрело три мобильных телефона с зарядными устройствами. Также купили грузовой бус, отремонтировали УАЗ, дали к нему прицеп и набор ключей для ремонта и заправили горючим.

Закупили два автомобиля «нива» (один из них — на Херсонское направление) и автомобиль «мицубиси».

Для ребят на передней линии фронта загнитковцы приобрели плитоноски, карематы, каски, турникеты, плащи-дождевики, стиральную машину, генератор, спальные мешки, бензопилы, примус для военно-полевой кухни, электропилы, морозильную камеру, строительные мешки, ткань, на приобретение зимней резины собрали 15 тысяч гривен. Закупили рации на две с половиной тысячи долларов, планшет, карту памяти, пять комплектов радиостанций с гарнитурами на 100 тысяч гривен.

Приступают к работе все

— На Подолье знают: если издалека пришла помощь, то это загнитковцы.

— На самом деле это так, и это греет душу. Где бы ни жили сегодня жители нашего села, они не забывают поддерживать своих.

Весомую поддержку оказывают жители села, которые временно живут за границей. Чрезвычайно поддерживает загнитковец Сергей Колесник, который живет в Киеве. Он участник АТО, и когда началось полномасштабное вторжение, тоже отстаивал столицу Украины.

Значительную роль играют также местные волонтеры Наталия и Юрий Ковбель, держа связь с защитниками и организовывая односельчан.

Приступают к работе все. Рядом с бабушками плетут маскировочные сетки и их внуки.

— Плетем с молитвой и надеждой, что наши сетки спасут, — говорят старшие женщины, — Поэтому должны работать ради сохранения чьей-то жизни.

Загнитковские педагоги проводят благотворительные ярмарки, передают лекарственные средства и продукты питания, плетут сетки, донатят. В знак благодарности они получили флаг с подписями бойцов с Донецкого направления.

Кроме того, работает и художественный фронт. Среди культработников, которые проводят благотворительные концерты по селам Кодымщины, Виннитчины, вокальный ансамбль «Мастриха» и Народный фольклорно-автентический коллектив «Истоки» Загнітківського Дома культуры.

— Старостат Загниткова, — говорит Оксана, — взаимодействует с каждым сельским жителем, с органами государственной власти и руководством территориальных громад, представителями общественных и волонтерских организаций. Наверное, это и является весомой составляющей такого мощного единения.

Как говорят волонтеры, загнітківці могут собрать средства и на танк, если такой запрос поступит от наших воинов.

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