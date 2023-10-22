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Какие льготы положены ветеранам военной службы?

Какие льготы положены ветеранам военной службы?

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто может получить статус ветерана военной службы и как это сделать. Продолжаем тему. И сегодня мы узнаем, какие льготы предоставляются ветеранам военной службы.

Ветеранам военной службы предоставляются следующие льготы:

  • бесплатное лечение в учреждениях здравоохранения Министерства обороны;
  • первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;
  • преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
  • 50-процентная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги;
  • первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • бесплатный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным или автомобильным транспортом междугороднего сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.

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Фото ТСН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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