Какие льготы положены ветеранам военной службы?

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто может получить статус ветерана военной службы и как это сделать. Продолжаем тему. И сегодня мы узнаем, какие льготы предоставляются ветеранам военной службы.
Ветеранам военной службы предоставляются следующие льготы:
- бесплатное лечение в учреждениях здравоохранения Министерства обороны;
- первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;
- преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
- 50-процентная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги;
- первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- бесплатный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным или автомобильным транспортом междугороднего сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.
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