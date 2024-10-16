В Одессе психологи помогут тем, кто пережил зверства войны

Пережить зверства

Семья Зиньзюков (на верхнем фото) переехала в Одессу после месяца жизни в оккупации Херсона. Любовь Зиньзюк вместе с мужем и старшим сыном стали свидетелями расстрела автомобилей в очереди на блокпосту.

«Мы уезжали с Красным Крестом через российские блокпосты. Перед нами расстреляли автобус, но нам удалось проехать. Теперь старший сын сразу бегает в укрытие во время тревоги и постоянно кричит бах-бах», – делится Любовь Зиньзюк.

Прошло более двух лет жизни в Одессе, но детские травмы дают о себе знать и сейчас. Это одна из многих семей, крайне нуждающихся в психологической поддержке, за которой и пришли в Центр ментального здоровья.

Адаптация и восстановление

Фонд долго помогает бесплатными медикаментами и медицинскими услугами. Но из-за большой потребности в психологической поддержке глава фонда инициировал открытие безопасного пространства, где собрали команду профессиональных психологов и психотерапевтов, которые оказывают комплексную помощь всем, кто сюда обращается. В центре организуют тренинги, мастер-классы, терапевтические встречи и есть возможность получить даже самостоятельные сессии со специалистами. Они имеют большой опыт работы со стрессами, тревогами, депрессивными состояниями и ПТСР.

«Более половины людей, которые к нам обращаются, – это внутренне перемещенные лица. Им очень нужна помощь, ведь они оказались на новом месте, пережили тяжелые последствия войны и остро нуждаются в финансовой, медицинской и ментальной помощи», – говорит основатель фонда «Ваш город» Игорь Федин.

Сохранить нервы родителей

Обычно переселенцам не с кем оставить детей, поэтому они сопровождают родителей везде, от подачи документов до проведения медосмотра. Но чтобы облегчить родителям жизнь в новых условиях, в центре заработал педагог-воспитатель, который бесплатно займет вашего ребенка, чтобы вы в это время уладили вопросы с документами, получили гуманитарную помощь и посетили психологическую сессию. Поэтому отныне в центре можно оставить ребенка от 4 лет с 9 до 12 часов.

Комплексная помощь

Центр ментального здоровья работает в комплексе с другими инициативами благотворительного фонда «Ваш город». Так что кроме психологической помощи, на месте можно получить бесплатные медикаменты и медицинские услуги, такие как: сдача анализов, проведение УЗИ-диагностики, консультация терапевта. Сам проект финансируется германской благотворительной организацией Action Medeor.

«Важно помогать украинскому народу, потому что именно вы защищаете всех нас в Европе. Я восхищаюсь вашей силой и единством. И круто, что есть такие сильные команды. Эта помощь нужна людям, которые пострадали от войны, были вынуждены покинуть свои дома и страдают от российских бомбардировок», – говорит региональный представитель немецкой благотворительной организации Макс Освальд.

Центр ментального здоровья БФ «Ваш город» расположен по адресу: проспект Шевченко, 6/5. Узнать детали можно по телефону +38 066 535 76 40. Все услуги предоставляются бесплатно.