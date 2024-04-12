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Корінцевий синдром: що робити, коли спина «стріляє», а рука слабшає

Корінцевий синдром: що робити, коли спина «стріляє», а рука слабшає

Якщо у вас без видимої причини виникли стріляючі болі в ділянці спини й паралельно спостерігається дивна слабкість у руці та нозі, варто виключити корінцевий синдром. Що це за стан, чому він виникає і як лікується, розповіла невролог вищої категорії Оксана Щитник.

Чим небезпечний корінцевий синдром

Корінцевий синдром (радикулопатія) — це поширений неврологічний комплекс симптомів, що виникає в разі здавлювання нервових корінців. Радикулопатія — не самостійне захворювання, а ускладнення або супутня ознака інших патологій хребетного стовпа. Саме тому важливо вчасно діагностувати цей синдром і провести лікування основного захворювання.

В іншому разі поступово розвивається порушення чутливості та слабкість м’язів, за які відповідає корінець, що може істотно знизити якість життя і навіть призвести до інвалідності.

Через що відбувається защемлення нервів

До здавлювання нервових корінців найчастіше призводять такі захворювання, як остеохондроз, остеопороз, спондилоартроз, міжхребцева грижа або протрузія диска, а також вроджені дефекти хребта, травми спини, порушення постави, наявність пухлин або рубців, які защемляють нерв. До поширених факторів ризику належать і постійні перевантаження хребетного стовпа, малорухливий спосіб життя, за якого слабшають м’язи, що підтримують хребет, часті переохолодження, стреси, наявність зайвої ваги.

Викликати радикулопатію здатні також гормональні збої, інфекційні процеси, вплив на організм хімічних речовин.

Як проявляється корінцевий синдром

лікар Оксана Щитник

невролог Оксана Щітник

Основний симптом корінцевого синдрому — біль, що зазвичай виникає вздовж ходу конкретного нерва. Але сильні больові відчуття можуть бути не тільки в ураженому сегменті хребта, а й у кінцівках, і в ділянці внутрішніх органів, що значно ускладнює діагностику синдрому. Зокрема, якщо зачеплений корінець у шийному відділі, болітимуть шия та рука; у разі защемлення в грудях — біль виникає в спині й може «рикошетити» в серце або в шлунок; у разі синдрому в попереково-крижовому відділі — страждає не лише поперек, а й сідниці, ноги, органи малого таза.

Біль може бути як постійним, так і таким, що «стріляє», посилюється під час кашлю, чхання, будь-якого руху, фізичного або емоційного напруження. Больовий синдром нерідко супроводжується набряком і почервонінням шкіри, підвищеною пітливістю пацієнта.

До інших проявів корінцевого синдрому належить порушення чутливості в зоні, за яку відповідає уражений нерв, відчуття поколювання, повзання «мурашок» на шкірі. З часом через ослаблення м’язів в ураженій зоні виникає порушення та обмеженість рухів, хворому стає важко виконувати звичні дії.

Іноді за радикулопатії відзначаються й загальні симптоми — слабкість, нездужання, порушення сну, підвищення температури тіла.

Як лікується корінцевий синдром

Після огляду неврологом може бути призначено рентгенографію хребта у двох проєкціях — передній і бічній. Але більш інформативним методом обстеження вважається магнітно-резонансна (як альтернатива — комп’ютерна) томографія. Також часто рекомендується електроміографія. За наявності симптомів з боку внутрішніх органів призначаються додаткові аналізи.

Терапія підбирається індивідуально. Але найчастіше для лікування проявів радикулопатії призначаються:

  • нестероїдні протизапальні препарати (у формі таблеток, мазей і гелів), що знімають запалення і больовий синдром;
  • міорелаксанти — для усунення м’язових спазмів;
  • вітаміни групи В — для поліпшення стану нервових закінчень;
  • хондропротектори — для прискорення регенерації хрящів;
  • знеболювальні блокади у вигляді локальних ін’єкцій.

Також за корінцевого синдрому ефективні фізіопроцедури, лікувальна фізкультура, масаж, рефлексотерапія.

Якщо консервативні заходи через кілька місяців лікування не приносять відчутного результату, рекомендується хірургічне втручання.

Більше рухайтеся

При сидячій роботі регулярно виконуйте розминку, щодня робіть ранкову гімнастику, дозуйте фізичні навантаження, уникайте травм і переохолоджень.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФІЛЬ
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