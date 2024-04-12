Прогноз синоптиков на 13 апреля: тепло, как летом

Завтра, в субботу, 13 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть немного ветреным и относительно жарким.
Прогноз погоды в Одессе на 13 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12°C днем 23-25°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.