Геннадий Труханов призвал арендаторов пляжей обратить внимание на развитие безбарьерной среды, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В частности, мэр Одессы предложил рассмотреть вопрос установки оборудования для безопасного погружения лиц с инвалидностью в воду, включая бассейны, а также обеспечить качественное водоснабжение и водоотведение на объектах обслуживания населения.

Для повышения качества услуг для лиц с инвалидностью и ветеранов Геннадий Труханов предложил сотрудничать с Советом безбарьерности.

Объекты, которые пройдут проверку, будут внесены в городскую Карту безбарьерности, которая сейчас находится в разработке.

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По информации профильных городских служб, проведено обследование и очистка от посторонних предметов акватории моря и пляжных участков, которые не находятся в аренде.

Также готовятся к работе наблюдательно-спасательные посты и техника. Подготовлены средства радиосвязи и громкоговорители для оповещения граждан во время воздушных тревог. Вдоль побережья рекомендовано 12 укрытий.

Кроме того, постоянно проводятся патрулирование побережья и мониторинг акватории для выявления подозрительных предметов или нефтепродуктов.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в 2025 году в Одессе планируется открыть новый инклюзивный пляж на 11-й станции Большого Фонтана. Там обустроят специальные спуски для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие необходимые элементы доступности. На пляжах обещают обустроить укрытие, а физическую помощь будет оказывать специально обученный персонал.