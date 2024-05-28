Представители «Одесской Жизни» принимают участие во Всемирном медиа-конгрессе

В столице Дании Копенгагене с 27 по 29 мая проходит всемирный медиа-конгресс. В работе секции «Особый фокус на Украине» принимают участия и представители Украины, в том числе «Одесской Жизни».
Организаторы конгресса отметили, что благодаря украинцам мировое медиа-сообщество может научиться как работать вместе и строить партнерские отношения для разработки альтернативных вариантов обеспечения устойчивости и жизнеспособности независимых СМИ в условиях полномасштабной войны.
Так, Оксана Бровко, исполнительный директор Ассоциации Независимых Региональных Издателей Украины (АНРИУ) поделится с коллегами со всего мира опытом создания программы военного страхования журналистов. Информационное агентство ЦЕНТР МЕДИА, частью которого является «Одесская Жизнь», также является членом Ассоциации и этой программы.
Еще один проект, который представляет АНРВИУ коллегам со всего мира — фотовыставка Андрея Дубчака «Мы просто хотим жить». Андрей и его команда делают репортажи с линии фронта и также являются членами Ассоциации.
«Одеське Життя» на конгрессе представляют директор ИА ЦЕНТР МЕДИА Виктория Кучурка и менеджер специальных проектов Юлия Котляр.
В связи с войной в Украине на Когрессе поднимают такие темы:
- женщины в новостях;
- военное страхование журналистов;
- образование и повышение квалификации в медиа-экосистемах;
- трансграничное сотрудничество в производстве новостей и разработке отделов новостей;
- развитие бизнес-моделей;
- новостные пустыни;
- безопасность и психическое благополучие журналистов;
- региональные сети для укрепления украинской среды.
Работа украинской сессии организована Danske Medier, Украинским медиафондом/Немецким фондом Маршалла США, Politiken и WAN-IFRA Media Freedom.
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