Представители «Одесской Жизни» принимают участие во Всемирном медиа-конгрессе

Организаторы конгресса отметили, что благодаря украинцам мировое медиа-сообщество может научиться как работать вместе и строить партнерские отношения для разработки альтернативных вариантов обеспечения устойчивости и жизнеспособности независимых СМИ в условиях полномасштабной войны.

Так, Оксана Бровко, исполнительный директор Ассоциации Независимых Региональных Издателей Украины (АНРИУ) поделится с коллегами со всего мира опытом создания программы военного страхования журналистов. Информационное агентство ЦЕНТР МЕДИА, частью которого является «Одесская Жизнь», также является членом Ассоциации и этой программы.

Еще один проект, который представляет АНРВИУ коллегам со всего мира — фотовыставка Андрея Дубчака «Мы просто хотим жить». Андрей и его команда делают репортажи с линии фронта и также являются членами Ассоциации.

«Одеське Життя» на конгрессе представляют директор ИА ЦЕНТР МЕДИА Виктория Кучурка и менеджер специальных проектов Юлия Котляр.

В связи с войной в Украине на Когрессе поднимают такие темы:

женщины в новостях;

военное страхование журналистов;

образование и повышение квалификации в медиа-экосистемах;

трансграничное сотрудничество в производстве новостей и разработке отделов новостей;

развитие бизнес-моделей;

новостные пустыни;

безопасность и психическое благополучие журналистов;

региональные сети для укрепления украинской среды.

Работа украинской сессии организована Danske Medier, Украинским медиафондом/Немецким фондом Маршалла США, Politiken и WAN-IFRA Media Freedom.

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