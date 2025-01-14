Подчиняющиеся Министерству обороны Институт Военно-морских сил и отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта реорганизуют в самостоятельную Военно-морскую академию. Об этом сообщает Думская, ссылаясь на свои источники в учебных заведениях.

На базе академии будет создан Военно-морской колледж для подготовки лиц старшинского состава. Кроме колледжа, в состав академии войдут Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного и Водолазная школа ВМС, которая получит название «Центр водолазной подготовки и выживания на море».

«Необходимость в создании Военно-морской академии назрела уже давно, а после начала полномасштабной войны стало понятно, что без специализированного морского вуза готовить специалистов для защиты страны с морского направления невозможно, — прокомментировали документ в институте. — Новый статус даст нам новые возможности, ресурсы и потенциал».

Также одесский Национальный университет «Одесская морская академия» объединят с Одесским национальным морским университетом. Объединенный вуз будет готовить кадры для торгового и технического флота.