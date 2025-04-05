Апрель в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 6 апреля

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По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе воскресный день обещает быть облачным. Ночью умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, днем небольшой дождь. В первой половине ночи гроза.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Напомним, завтра в Одессе часть транспорта изменит маршруты из-за проведения спортивно-массового мероприятия ІІ SEASIDE MARATHON ODESA

Прогноз погоды в Одесской области на 6 апреля

По Одесской области завтра облачно. Ночью умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде дождя, Днем небольшой дождь. Ночью местами гроза.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, местами заморозки 0-2°С, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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