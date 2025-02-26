Именно с оккупации Крыма началась война России против Украины, и жители Автономной Республики Крым продолжают оказывать сопротивление оккупантам, подвергая свою жизнь опасности.

Как началась оккупация Крыма

В ночь с 26 на 27 февраля российские военные захватили все здания органов власти в Крыму, подняв над ними российские флаги. 27 февраля в Крыму перестали работать сайты крымских властей, заблокировали движение общественного транспорта в центре Симферополя. Всё это делалось для того, чтобы подготовить депутатов крымского парламента проголосовать за проведение «референдума» о вхождении Крыма в состав РФ.

27 февраля в присутствие вооруженных российских силовиков в Крыму прошло голосование, оккупанты назначили дату проведения «референдума» — 25 мая. Через несколько дней его перенесли на 16 марта.

В этот же день на границе Крыма с материковой Украиной появляются блокпосты из представителей так называемой «самообороны Крыма» под российскими флагами. Позже в Крыму начались первые репрессии против крымских татар и проукраински настроенных граждан.

16 марта 2014 года оккупанты провели «референдум» о присоединении Крыма к РФ, а 21 марта 2014 года путин подписал закон о вхождении полуострова в состав РФ.

Как Украина демилитаризирует Крым

С первых дней полномасштабного вторжения России Крым превратился в логистическую базу для группировки российских войск на юге Украины. Со своих кораблей, которые базировались на полуострове, россияне с начала вторжения наносили удары ракетами по украинской территории. А крымский мыс Чауда стал одной из точек, откуда оккупанты каждую ночь запускали по Украине “шахеды”.

За три года войны ВСУ развернули мощную кампанию дальних ударов по российскому флоту, военным и логистическим объектам на полуострове. Украина смогла нанести как минимум две эффективные атаки по Крымскому мосту в октябре 2022-го и в июле 2023 года.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля. Уже за первые два года большой войны Украина уничтожила почти три десятка кораблей и одну подводную лодку — то есть более трети боевого состава ЧФ РФ, включая его флагман, крейсер Москва. Этот корабль украинские ракеты Нептун поразили одним из первых, еще весной 2022 года.

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