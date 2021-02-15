Сейчас в магазинах появилось много новых видов хлеба, и выбрать именно тот, что будет не только вкусным, но и полезным, – задача не из легких. Каждый сорт имеет свои особенности и даже свои противопоказания, поэтому мы решили разобраться, в чем польза и вред хлеба, а также с чем его сочетать.

Цельнозерновой хлеб

Считается самым натуральным видом хлеба. Когда пшеницу очищают для получения высокосортной муки, в отходы попадают практически все полезные вещества. А вот в цельнозерновом хлебе они сохраняются, так как его готовят из измельченных, но не просеянных зерен. При покупке такого хлеба убедитесь, что в нем присутствуют кусочки зерен – они помогут организму лучше переваривать пищу. Употребление такого хлеба может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и помочь предотвратить развитие ожирения. Однако цельнозерновой хлеб полезен не всем – он может навредить людям со слабой пищеварительной системой.

Пшеничный хлеб

Такой хлеб принесет вам немного пользы. В нем содержится крахмал, который может привести к нарушению пищеварения, а также почти полностью отсутствуют витамины и минералы. Но у него есть и хорошие качества – белый хлеб быстро и легко усваивается, поэтому он полезен для восстановления после болезни, а также людям, которые ведут активный образ жизни.

Отрубной хлеб

Его готовят из пшеничной муки и мукомольных отходов. Он полезен для профилактики и лечения атеросклероза, очистки организма от шлаков и снижения уровня сахара в крови. Однако, несмотря на это, его нельзя есть при заболеваниях желудочно- кишечного тракта.

Ржаной хлеб

Нормализует работу пищеварительной системы, он менее калориен, чем белый. Помогает быстрому выводу токсинов. Наличие в нем магния и железа полезно при анемии, а калия – для укрепления сердечной мышцы. Кроме того, ржаной хлеб не приводит к резкому скачку сахара в крови, поэтому его можно есть диабетикам. А вот людям, страдающим заболеваниями желудка, его лучше исключить из рациона.

Серый хлеб

Для его приготовления смешивают пшеничную и ржаную муку, к которой часто добавляют муку из других видов зерновых или бобовых. Серый хлеб богат магнием, калием, натрием и витаминами. Он менее калорийный, чем белый, и гораздо легче усваивается, чем ржаной.

Гречишный хлеб

Содержит много витаминов и минералов и отличается рецептурой приготовления. Он бывает дрожжевой – с добавлением дрожжей, квасной – на закваске из кваса или молочной сыворотки, а также пресный, в приготовлении которого не задействованы процессы брожения.

Кукурузный хлеб

Богат витаминами и минералами, однако из-за большого количества клетчатки он плохо переваривается. Противопоказан при гастрите, язвенной болезни, а также при проблемах с печенью.

Овсяный хлеб

Его из трех видов муки: овсяной, пшеничной и ржаной. Такой хлеб полезен для работы кишечника, он выводит из организма токсины, замедляет усвоение углеводов и нормализует уровень глюкозы в крови.

Бездрожжевой хлеб

Такой хлеб легче усваивается организмом и стимулирует работу кишечника, печени и поджелудочной железы, снижает кислотность желудка и не вызывает метеоризм. Также он не вредит микрофлоре.

Лаваш

Его готовят из пшеничной муки, но зато без молока и яиц, поэтому его можно есть во время поста. Лаваш бывает двух видов: тонкий – армянский и пышный – грузинский.

С чем едят хлеб?

Хлеб сочетается не со всеми продуктами. Его можно употреблять с овощами и зеленью. А вот с молочными изделиями, рыбой, птицей и мясом хлеб сочетается плохо и после еды может вызвать неприятные ощущения в желудке. Кроме того, нужно помнить, что жирные продукты лучше есть с ржаным хлебом, а постные – с белым.

Фото: xcook.info, shedevrykulinarii.com, sostavproduktov.ru

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