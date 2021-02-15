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В Аркадии на плитах сливают в море нечистоты – опубликовано видео (видео)

В Аркадии на плитах сливают в море нечистоты – опубликовано видео (видео)

В одесской Аркадии горожане заметили, как на плитах прямо в море сливают предположительно канализационные стоки.

Видео, снятое на берегу рядом с новостроями, опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть».

«Как в Аркадии канализацию в море сливают», – комментирует автор публикации.

Некоторые подписчики заметили в комментариях, что это всего лишь ливневка, «сброс талой воды с дороги выше плит». Между тем, другие комментаторы, в том числе и автор видео, отмечают, что на этом месте весьма характерный зловонный запах, что явно свидетельствует в пользу «туалетной» версии. Кроме того, пишут одесситы, даже ливневые стоки не должны уходить в море прямо у берега.

Напомним, в конце января на одесской пляже «Чайка» в районе 10-й станции Большого Фонтана коммунальщики обнаружили незаконно проложенную канализацию. Ее стоки шли прямиком в море. Канализацию нашли по зловонному запаху, на который ранее жаловались посетители пляжа.

Фото: скриншот видео Телеграм-канала «Одесса как она есть»

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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