Как выбрать правильный хлеб – советы одесситам

В одесских магазинах можно увидеть огромный выбор хлебобулочных изделий – на любой вкус, цвет и форму. К тому же в последнее время в Одессе большую популярность получили небольшие местные пекарни, даже в супермаркетах начали производить свой хлеб. Итак, давайте посмотрим, какой хлеб можно найти на одесских прилавках, в чем его польза и сколько за него придется заплатить.

Откуда родом одесский хлеб?

Сегодня в Одессе проблем с хлебом нет. У нас есть хорошие пекарни, которые предлагают разнообразие ассортимента и свежую выпечку.

Качественный свежий хлеб можно найти и в супермаркетах, например, «Таврии В», «Сильпо», «Копейке» и других. Грех не вспомнить всеми любимый «Одесский каравай», а также три местных хлебозавода. Однако привозят хлеб в Одессу и из других регионов. На наших прилавках встречаются такие торговые марки, как «Життя – сила» (Днепропетровская область), «Хлібодар» (Ровно), «Золоте зерно» (Днепропетровский пищевой комбинат), «Пан Батон» (Одесская область, Южный), «Київхліб» (Киев) и другие.

Какой хлеб предлагают одесситам?

Пшеничный белый хлеб. В супермаркетах и булочных можно найти пшеничный белый хлеб в виде батона, багета, калача. Это самый популярный вид хлеба у одесситов.

Однако, по мнению многих диетологов, белый хлеб очень калориен, в нем также содержится крахмал, который повышает уровень сахара в крови и может быть причиной переедания.

Средняя стоимость буханки белого (обеденного) хлеба – 15 гривен.

Ржаной, или «черный» хлеб. Темный, или, как говорят в народе, «черный» хлеб из ржаной муки считается самым полезным хлебобулочным продуктом. Он содержит аминокислоты, клетчатку, минеральные соли и хорошо усваивается организмом.

На одесских прилавках представлено огромное количество видов хлеба на основе ржаной муки: с тмином, изюмом, орехами, отрубями, которые содержат дополнительные витамины. За такой продукт просят от 15-17 гривен (200 г).

Цельнозерновой хлеб. Хит последних нескольких лет. Он вошел в рацион одесситов вместе с модой на правильное питание и занятие спортом.

Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, люди, его употребляющие, меньше подвержены риску развития ожирения, рака, диабета и болезней сердца. Однако есть норма потребления такого хлеба – не больше 3-4 кусочков в сутки.

А вот цена его – как минимум 20-25 гривен.

Постный, или бездрожжевой хлеб. Бездрожжевой хлеб обычно пекут на основе хмелевой закваски. Такой вид хлеба также считается очень полезным – он не калориен, имеет питательную ценность. Его рекомендуют есть при заболеваниях желудка и дисбактериозе.

В магазине или пекарне (в зависимости от веса) за него просят 19-27 гривен.

Овсяный хлеб. Хлеб из овсяной муки имеет приятный необычный вкус и запах. Овсяная мука очищает сосуды, выводит лишнюю воду и тем самым снимает отеки, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение, работу сердечно-сосудистой системы.

Средняя цена овсяного хлеба – 19 гривен.

Хлеб с отрубями. Отруби – это наружная оболочка зерна, которая богата витаминами группы В, всеми микроэлементами, присутствующими в хлебе. Отруби уменьшают калорийность хлеба и помогают отрегулировать пищеварение, очищая организм от шлаков, снижают уровень сахара и холестерина в крови, выводят лишнюю воду и ускоряют обмен веществ.

Этот хлеб самый дешевый, за один «кирпичик» можно заплатить всего 10 гривен.

Хлебные изыски

Кроме обычных видов хлеба, одесситам предлагают и хлебные изыски, которые обязательно побалуют гурманов. К примеру:

тыквенный хлеб – 20-25 гривен;

луковый и кукурузный хлеб – 17 гривен;

гречневый хлеб – 18-25 гривен;

чиабатта – от 15 гривен;

с кунжутом – от 14 гривен;

«Фитнес» некалорийный – 20-22 гривны;

«Литовский» – 18-22 гривны;

«Львовский» – 23 гривны;

«Финский» – 27 гривен;

«Парижский» – от 19 гривен;

«Бородинский» – от 15 гривен;

«Народный» или «Домашний» – 10 гривен.

От хлеба не полнеют

На самом деле, мы полнеем не от хлеба, а от его неправильного употребления. Тем временем в мире даже существуют хлебные диеты. К примеру, один диетический бутерброд с хлебом, отварной куриной грудкой или лососем и зеленью содержит всего 80-100 ккал. За сутки можно съесть до пяти таких «фитнес»-бутербродов – каждые три часа.

Любимец одесситов – хлеб «Марафон»

Наш корреспондент поинтересовался в одном из супермаркетов, какая выпечка самая популярная среди одесситов. Оказалось, это зерновой хлеб на закваске «Марафон». А вот рецепт его приготовления.

Что нужно? Мука пшеничная – 1 кг, сахар – 75 г, дрожжи прессованные – 20 г, соль – 15 г, семена подсолнечника – 800 г, семена льна – 200 г, семена тыквы – 200 г, вода – 0,5 л.

Как приготовить? Замочить семена тыквы, подсолнечника и льна в 1,2 л теплой воды на 2-3 часа. Замесить тесто, разделить его на желаемые кусочки и выложить в металлические формы. Выпекать хлеб около 30 минут при температуре 180°C.

Как правильно хранить хлеб?

Хранить хлеб можно в холодильнике в полиэтиленовом пакете. Таким образом сохраняется его мягкость, и он защищен от патогенных микроорганизмов. Белый и серый хлеб желательно хранить в разных пакетах. Если появилась плесень, то не срезайте заплесневевшую часть, а выкидывайте всю буханку.

Как правильно выбирать хлеб и что должно быть на этикетке?

Правильный хлеб должен быть без вмятин, трещин, хорошо пропечен, а в мякише – без комков или пустот. На разрезе качественный хлеб равномерно пористый. Обращайте внимание на цвет продукта: у ржаного хлеба и из смеси ржаной и пшеничной муки – от светло-коричневого до темно-коричневого, у изделий из пшеничной муки – от светло-желтого до темно-коричневого.

Не покупайте хлеб, если на его этикетке нет даты изготовления, не указаны ингредиенты и срок его реализации. Если это пекарня или булочная, тогда просите у продавца накладную с необходимой информацией о продукте. В простой рецептуре хлеба будет мука, вода, соль и добавки: лен, тмин, изюм, грецкий орех, курага и другое. В некоторых случаях можно встретить красители и консерванты.

Что касается срока хранения, то хлебобулочные изделия из пшеничной муки обычно хранятся до 24 часов. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим 36 часов, а вот выпечка весом меньше 200 граммов хранится только 16 часов. Срок годности хлеба в упаковке – не больше 72 часов.

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