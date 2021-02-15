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С апреля одесских школьников будут кормить по-новому

С апреля одесских школьников будут кормить по-новому

С 1 апреля 2021 года в одесских школах для учеников с первого по четвертый классы вводится новое меню.
Об этом рассказала на сегодняшней пресс-конференции директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Новое меню в формате шведского стола тестировалась в 10-ти учебных заведениях.

Стоимость питания для школьников составит 17,50 грн (ранее 10,70 грн). Базовое меню дополнили овощными салатами. При этом, согласно новому санитарному регламенту, из него убрали вареные сосиски, колбасы и продукты, содержащие повышенное количество сахара и соли. Также ежедневно детям будут подавать мясо курицы, говядины или рыбу.

Между тем, по словам Елены Буйневич, вопрос безглютенового и безлактозного питания в школах и детсадах остается открытым.

«Мы уже разработали и утвердили меню, но до сих пор у нас нет еще документа, который регламентировал бы замену тех или иных продуктов на те, что не содержат лактозу и глютен. Это вопрос общегосударственного масштаба. Однако он решается. Мы уже сегодня видим проект изменений к санитарному регламенту, который позволит нам ввести такую услугу для детей. Тем более что средства в городском бюджете на это предусмотрены», – говорит чиновница.

Она также добавила, что в городе формируется новый состав комиссии по контролю качества питания в образовательных учреждениях.

Отметим, в этом учебном году на питание одесских дошкольников и школьников с 1 по 4 классы выделено почти 130 млн грн.

Напомним, решение о повышении стоимости питания в одесских школах принял исполком Одесского горсовета 27 января.

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Фото: ТАСС

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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