Причин, чтобы выписать человека, может быть много. Это нужно для оформления субсидии, для уменьшения коммунальных платежей, перед продажей квартиры. Но что делать, если человек отказывается выписываться или давно не живет по своей прописке?

Давайте разберемся, как выписать человека и какие ограничения предусмотрены законом.

Возможно ли выписать собственника квартиры, если он в ней давно не живет?

Это невозможно. Собственник жилья имеет право на пользование своей квартирой. Даже если он в ней не проживает или у него есть еще несколько других квартир. Это ничего не меняет — выписать собственника без его согласия не получится.

Что касается бывших собственников, то здесь другая ситуация. Обычно, когда квартиру продают, то продавец выписывается до сделки. Но если вы договорились, а продавец не сдержал обещание, и вовремя не снялся с учета, тогда его можно выписать в Центре админуслуг (ЦНАП).

Для этого нужно подать в ЦНАП заявление и копию договора купли-продажи квартиры. Согласно закону, основанием для выписки считается прекращение права на пользование помещением. То есть когда человек продал вам квартиру, то у него больше нет оснований пользоваться ей на законных основаниях. А это значит, что его могут выписать из квартиры, не спрашивая согласия.

Если в квартире прописаны не бывшие собственники? Их можно выписать?

Вот здесь уже сложнее. ЦНАП запросто может отказать в такой услуге. И тогда придется обращаться в суд.

Выписать человека без его согласия можно только в судебном порядке. Но в ситуации, когда покупателю достались в «наследство» прописанные люди, суды принимают положительные решения. Ведь у квартиры сменился собственник, и посторонние люди не могут ей больше пользоваться.

А если нужно выписать своего родственника из квартиры или бывшего супруга? Это тоже через суд?

Да, нужно подавать иск в суд. Но для этого должны быть весомые причины. Собственник квартиры не может просто так взять и выписать «неугодного» человека по своему желанию. Это так не работает.

Во-первых, прописанный жилец может потерять право на проживание — если отсутствует более 6 месяцев без уважительной причины. Уважительными причинами считаются:

служба в армии

обучение

стажировка

длительные командировки

работа за границей

лечение

отбывание наказание

Во-вторых, вмешательство в право людей на жилье должно быть не только законным, но еще и необходимым. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека. Сам факт прекращения семейных отношений с собственником, не лишает человека права пользоваться жильем. Поэтому нужно будет доказать, что прописанный человек по своей воле не живет в квартире. Вдруг он хочет там жить, но его не пускают или сменили замки. Этот момент придется учитывать, чтобы суд принял решение в вашу пользу.

Какие документы нужно собрать для суда?

Чтобы выписать человека, который не живет в квартире более полугода, нужны следующие документы:

копия паспорта, копия кода

документ, подтверждающий право собственности на квартиру

справка ЖКС или ОСМД, что человек не живет в квартире

показания соседей или свидетелей, что человек не проживает в квартире

справка о составе семьи

оригинал квитанции об оплате судебного сбора

Исковое заявление о том, чтобы признать человека утратившим право на пользование жильем и снять его с регистрации — подают в порядке гражданского судопроизводства в районный суд по местонахождению квартиры.

Стоимость судебного сбора 0,4 размера прожиточного минимума — 917 гривен (по состоянию на октябрь 2021 года).

После того, как суд примет решение и оно вступит в законную силу, нужно обратиться в ЦНАП — чтобы они сняли человека с регистрации. Не забудьте взять с собой копию судебного решения.

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Фото: Freepik, omr.gov.ua