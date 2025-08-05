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Верховный суд подтвердил нарушение земельного и градостроительного законодательства при передаче в аренду участков под автозаправку на ул. Балковской.

Земли, предназначенные для жилой и общественной застройки, были незаконно переданы под объект повышенной опасности — АЗС.

Нарушения признаны системными, что приводит к финансовым потерям для городского бюджета.

Одесский горсовет должен провести проверку всех договоров аренды под АЗС и устранить выявленные нарушения.

Верховный Суд Украины удовлетворил иск областной прокуратуры, подтвердив, что Одесский городской совет нарушил земельное и градостроительное законодательство, предоставив в аренду участки жилой и общественной застройки под автозаправку на ул. Балковской.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Суд признал, что такие объекты повышенной опасности могут размещаться только на землях транспорта, а не на участках, предназначенных для жилой застройки. Выявленные нарушения в работе городского совета не единичны, а носят системный характер.

“Вследствие этого городской бюджет недополучает арендную плату из-за безосновательного уменьшения ставки аренды за пользование землей”, — заявили в прокуратуре.

Согласно постановлению суда, Одесский горсовет обязан в течение трех месяцев провести проверку всех договоров аренды под АЗС и устранить выявленные нарушения, приведя документы в соответствие с законом.

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