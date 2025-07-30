Ключевые моменты:

В Одессе завершен суд над женщиной, которая вешала российский флаг на Европейской площади.

Суд признал женщину невменяемой, назначено принудительное лечение.

Экспертиза подтвердила отсутствие осознания собственных действий.

В суде женщина вела себя эпотажно.

Ранее судимость за кражу, лечение в психиатрической клинике.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил принудительное лечение женщине, которую судили за попытку повесить российский триколор на Европейской площади. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемая признана невменяемой — она не осознавала своих действий. Ей назначили принудительное лечение — госпитализацию с обычным наблюдением.

Адвокат поддержала решение, подчеркнув, что это необходимо для безопасности самой женщины. Расходы на лечение покроет государство. Постановление может быть обжаловано в течение 30 дней.

Как рассказала журналистка Юлия Химерик, которая присутствовала на судебных заседаниях по этому делу, на заседании женщина вела себя эпатажно: пришла в наряде, напоминающем цвета российского флага, общалась с воображаемым Кевином Костнером через детскую рацию и зачитывала стихи — один в поддержку России, другой с уничижительным содержанием об Украине.

Ранее она уже попадала в поле зрения правоохранителей: в 2024 году была осуждена за кражу и получила условный срок. В 2023-м проходила лечение с диагнозом «мания без психотических симптомов».

Вопрос о дальнейшей опеке над женщиной остаётся открытым — Приморская райадминистрация отказалась от комментариев.

Юлия Химерик отметила, что российские пропагандисты уже используют этот случай в своих целях, представляя женщину как «жертву режима»:

“Я смотрела посты Царева. Пост о ней закончился цитатой: «Нам есть кого освобождать». Они подали в своих новостях эту ситуацию как «подвиг смелой одесситки, которая не может простить 2 мая, и за это ее убили в СИЗО. Мы не успели прийти».

Напомним, инцидент произошел вечером 7 октября 2024 года, когда женщина залезла на постамент в центре Одессы с российским флагом. Очевидцы помешали ей выполнить задуманное.

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