«Инфоксводоканал» прокладывает новый канализационный коллектор из стеклопластика

Всего здесь проходит три трубопровода. Один из них уже обновили в прошлом году. Сейчас меняют почти километр трубопровода диаметром 1400 мм. Вместо старой трубы, которая отработала свой эксплуатационный лимит, прокладывают почти 1000 метров новой стеклопластиковой трубы диаметром 1200 мм турецкого производства.

Специалисты компании отмечают, что срок службы стеклопластиковых труб будет гораздо выше, чем стальных. Дело в том, что по этим коллекторам перекачиваются на станцию биологической очистки «Северная» хозбытовые стоки с большей половины Одессы. Сами сточные воды, кроме агрессивной среды имеют абразивные частицы, которые способствуют быстрому разрушению дна трубопровода, что чревато его повреждением. В стеклопластике такого нет, он более стойкий как к агрессивным стокам, так и к механическому воздействию.

На главной канализационной насосной станции завершается модернизация, ведь кроме трубопроводов уже заменили насосное оборудование. Для этого специалисты компании уже установили европейские энергоэффективные насосы «Grundfos». Кроме этого, на этой станции недавно полностью заменили линии электропитания и трансформаторную подстанцию.

Для информации, Главная канализационная насосная станция — это одна из важнейших канализационных артерий водоканала. Насосная соединяется напорными коллекторами со станцией биологической очистки «Северная» и перекачивает туда порядка 70% стоков со всего города для последующей очистки. В сутки через нее проходит порядка 140 тысяч кубометров сточных вод.