Ромина с улицы Дерибасовской: самая известная корова Одессы отправляется в путешествие (фото)

Сегодня самая известная корова города, проживающая на улице Дерибасовской, красуется в белом одеянии. «Дама с Дерибасовской», «одесская модница», «фотомодель» — вот далеко не весь перечень прозвищ нашей Ромины у ресторанов «Стейкхаус» и «Компот».

Белая Ромина стоит пока себе, как ни в чем не бывало, а к «Стейкхаусу» и «Компоту» то и дело подходят люди с вопросом: «Вы в самом деле закрываетесь?» У входа в ресторан уже вывешен ответ: «Да, это правда. Мы закрываемся 31.10». В общем, как раз к Хэллоуину…

Люди задают еще один вопрос: «А что же будет с Роминой?». Ресторатор Савва Либкин сообщил по этому поводу: «Поедет путешествовать».

Даже странно: неужели на Дерибасовской больше не будет нашей Ромины, столь по-женски «отвечавшей» на каждый сезон в городе своим новым нарядом-прикидом? Порой — экстравагантным, иногда — «простеньким, но со вкусом». Впрочем, своими нарядами Ромина отвечала не только на приход осени или лета, но и на многие события в жизни города и даже страны. Кажется, она первой из одесских арт-объектов надела на свою мордочку маску. И уж точно дольше всех соблюдала масочный режим на главной улице города.

Появившись в 2005 году, она регулярно сообщала на своей страничке в соцсетях: «Уехала за новым нарядом. Скоро буду. Ваша Ромина».

Мы не знаем пока, куда отправится путешествовать наша Ромина. Кстати, однажды она уже исчезла — в декабре 2017-го, накануне Нового года. Одесситы тогда задались вопросом: «неужели украли нашу Ромину?!». Оказалось, поехала наша фотомодель представлять филиал «Стейкауса» в столице, вскоре вернулась.

А еще до этого приключилась с Роминой детективная история. Выпивший водитель не справился с управлением и въехал в летние столики ресторана, сбив и серьезно повредив скульптуру коровы. Никто из посетителей ресторана не пострадал. Пьяный водитель был задержан. Как это было, можно даже увидеть на видео:

Ромина тогда получила травмы, но быстро оправилась, пройдя через капитальный ремонт, и стала еще краше.

До 31 октября вы еще успеете сфотографироваться с Роминой, которая сегодня, вся в белом, стоит себе в ожидании путешествия. Интересно, на какой одесской улице мы потом увидим ее — конечно же, в новом «прикиде»? Во всяком случае, очень хочется на это надеяться.

Счастливого тебе путешествия, Ромина! Возвращайся!

Ну а мы предлагаем вспомнить, как выглядела наша буренка в разные времена, но в одном и том же месте — на главной улице Одессы.

Фото автора и с Facebook-страницы Rominabar