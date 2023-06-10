Как в Украине оформить пенсию во время войны

Если вы уже определились с видом пенсии и считаете, что имеете на нее право, нужно собирать документы, чтобы подать их вовремя. Этот материал не является исчерпывающим, поскольку пенсионное законодательство необъятно и в каждом частном случае могут быть свои нюансы. Но мы надеемся, что этот небольшой гид пригодится будущим пенсионерам.

Когда подавать заявление для оформления пенсии

Существует три основных вида пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

Пенсия по возрасту назначается со дня, наступающего после дня достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией состоялось не позже трех месяцев со дня установления инвалидности.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, наступающего после дня смерти кормильца, если обращение за назначением такого вида пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца.

Если во всех указанных случаях обращение за пенсией происходит позже, то пенсия назначается со дня подачи соответствующего заявления.

Куда и как подавать заявление на пенсию

Оформить пенсию можно либо традиционным способом, подав заявление с документами лично в Пенсионный фонд (ПФУ), либо онлайн – то есть отправить документы в электронном виде через портал электронных услуг ПФУ или в приложении «Дія». Заметим, что будущим военным пенсионерам с оформлением пенсии помогают ТЦК – территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

С подачей заявления лично в органы ПФУ все более-менее понятно. При этом важно знать, что сейчас нет привязки к месту регистрации. ПФУ работают по так называемому экстерриториальному принципу: если вы зарегистрированы в одном месте, но хотите воспользоваться услугами ПФУ в другом, то это не проблема – услуги предоставляются в отделении, которое вы выбрали сами.

Какие документы подготовить для пенсии

Перед назначением пенсии прежде всего необходимо предоставить паспорт и идентификационный код (ИНН). Эти документы свидетельствуют о важных вещах, влияющих на пенсию. Паспорт обычно удостоверяет личность, возраст, пол, место регистрации. ИНН свидетельствует о регистрации в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. По этому коду можно узнать сведения об уплате страховых взносов и фактически обо всем стаже и зарплате человека, начиная с 2000 года. Конечно, иногда вместо паспорта человек может предоставить только свидетельство о рождении или, например, вид на постоянное проживание в Украине. Или не имеет никаких документов по религиозным убеждениям. Но мы рассматриваем самые распространенные случаи.

В зависимости от вида пенсии необходимо дополнительно предоставить документы, определяющие право на пенсию. Если это обычная пенсия по возрасту, то следует предоставить паспорт, где указан год рождения, и документы о стаже, чтобы подтвердить, что его хватает для назначения пенсии в 60 лет.

Для пенсии по инвалидности определяющей будет справка МСЭК.

Для пенсии по потере кормильца – свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения (а иногда и совместное проживание), документы о стаже и зарплате кормильца.

Если речь идет о досрочно назначаемых пенсиях, нужно также приложить документы, подтверждающие право на льготы. Например, удостоверение участника боевых действий, удостоверение личности, пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы, документы о работе на вредном производстве и т.д. Во многих случаях такие документы подтверждают не только право на досрочную пенсию, но и некоторые надбавки к ней.

Какие существуют нюансы для подтверждения стажа

Стаж после 2004 года подтверждается на основании уже упомянутого идентификационного кода. Через него отслеживается уплата страховых взносов в так называемой системе персонифицированного учета. Если человек официально работал, и взносы уплачивались в полном объеме, то стаж засчитают на основании указанных данных.

Стаж до 1 января 2004 года засчитывается по старым правилам – на основании бумажных документов. Основным документом, подтверждающим стаж к указанной дате, является трудовая книжка. Кроме того, в стаж к указанной дате может засчитываться учеба (на основании диплома), воинская служба (на основании военного билета), уход за ребенком до трех лет (на основании свидетельства о рождении).

Для подтверждения льготного стажа необходимо предоставить справку с работы, уточняющую особые условия труда. В некоторых случаях также следует подтвердить проведение аттестации рабочих мест.

Если трудовая книжка потеряна, стаж до 2004 года подтверждается справками с работы или из архивов. Для безнадежных случаев предусмотрено подтверждение обычного стажа свидетельскими показаниями. Опять же, это касается периодов до 2004 года. Любой стаж после 1 января 2004 года подтверждается исключительно данными персонифицированного учета.

Какие существуют нюансы для подтверждения доходов

По действующему законодательству, справку о зарплате предоставлять необязательно. В большинстве случаев зарплата для исчисления пенсии учитывается автоматически за все периоды работы, начиная с 1 июля 2000 года. Это делается на основании данных из системы персонифицированного учета, так же как со стажем после 2004 года.

По желанию пенсионера или когда официальный стаж после указанной даты составляет менее 5 лет, для исчисления дополнительно учитываются данные о зарплате за 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года. В этом случае нужна бумажная справка с места работы или из архива. При этом важно, чтобы сохранились первичные документы, на основании которых она выдана (например, лицевые счета), чтобы ПФУ имел возможность их проверить.

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