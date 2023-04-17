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Пенсия и пенсионная выплата: в чем разница?

Пенсия и пенсионная выплата: в чем разница?

В последние годы все чаще стали употреблять термин «минимальная пенсионная выплата». Ее размер не соответствует минимальной пенсии. И это сбивает пенсионеров с толку. В Пенсионном фонде объяснили, чем отличаются эти два понятия.

  • Минимальный размер пенсии – это сумма, к которой устанавливаются положенные пенсионеру надбавки, повышения, доплаты (например, доплата за сверхстаж, повышение ветерану войны, надбавка на уход, целевая денежная помощь, компенсация по потере кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и прочее).
  • Минимальный размер пенсионной выплаты – это сумма уже с учетом установленных к пенсиям надбавок, повышений и доплат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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