Пенсия и пенсионная выплата: в чем разница?

Льготы для ветеранов войны: чем их планируют заменить Льготы для ветеранов войны станут ощутимой статьей для бюджета. После окончания военных действий будет около четырех миллионов ветеранов, в том числе родственников погибших, нуждающихся в льготах — заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Послевоенная Украина не сможет обеспечить всех пожизненными льготами. Что не так со старым законом и что предлагают? ПОДРОБНЕЕ

Как перерасчет пенсии влияет на субсидию? С мая субсидия будет переназначаться на неотопительный сезон. В этом случае совокупный доход семьи учитывается за ІІІ-ІV квартал предыдущего календарного года. Но доходы в виде пенсии учитываются за март текущего года. ПОДРОБНЕЕ

Пенсионеров в Украине становится меньше: три главные причины В Украине снижается количество пенсионеров. Тенденция наблюдается с 2020 года. Тогда количество пенсионеров уменьшилось на 200 тысяч, в 2021 году – на 290 тысяч и в 2022 году – еще на 154 тысяч. Рассказываем куда пропадают пенсионеры и как будут назначаться пенсии в Украине. ПОДРОБНЕЕ