Пенсия и пенсионная выплата: в чем разница?

В последние годы все чаще стали употреблять термин «минимальная пенсионная выплата». Ее размер не соответствует минимальной пенсии. И это сбивает пенсионеров с толку. В Пенсионном фонде объяснили, чем отличаются эти два понятия.
- Минимальный размер пенсии – это сумма, к которой устанавливаются положенные пенсионеру надбавки, повышения, доплаты (например, доплата за сверхстаж, повышение ветерану войны, надбавка на уход, целевая денежная помощь, компенсация по потере кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и прочее).
- Минимальный размер пенсионной выплаты – это сумма уже с учетом установленных к пенсиям надбавок, повышений и доплат.
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