Как в Одесском госпитале врачи людей спасают

Увидев давнего знакомого Петра Николаевича, осторожно шагавшего по обильно выпавшему за ночь снегу, несказанно обрадовался. Он перенес инсульт, а теперь вот уверенно чувствует себя на ногах. Поздравил его с выздоровлением, а в ответ услышал: «Это благодаря Тещуку. Молюсь за него Господу». А вскоре так сталось, что мне и самому пришлось побывать в ангионеврологическом отделении клиники нейрохирургии и неврологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона Минобороны Украины, которое возглавляет полковник медицинской службы, заслуженный врач Украины, доцент, кандидат медицинских наук Виктор Иосифович Тещук. О нем и его работе и пойдет дальнейший рассказ.

Мировая эпидемия

Он согласился рассказать о специфике медицинского учреждения, которое стало островком надежды для многих из тех, кто страдает острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). А это заболевание обрело прочный статус «мировой эпидемии».

В подтверждение Виктор Иосифович привел факт: ежегодно в мире регистрируется более 15 миллионов инсультов, причем более шести миллионов человек погибают в первый месяц заболевания.

– Виктор Иосифович, это страшные цифры. Даже на фоне той опасности, которую представляет для человечества коронавирус. А как обстоит дело в Украине?

Мой визави тяжело вздыхает и с огорчением говорит:

– В среднем в нашей стране регистрировали 100 – 120 тысяч случаев инсульта в год. А вот в 2019-м эта цифра возросла до более 140 тысяч. Что касается связи с коронавирусом, то ученые Кэмбриджского университета, проведя ряд исследований, утверждают, что у 1,4% пациентов, пораженных этим недугом, заболевание усложняется именно инсультом.

Зона риска и новый подход

По словам Виктора Тещука, количество пациентов, которые проходят стационарное лечение в ангионеврологическом отделении клиники нейрохирургии и неврологии Минобороны, постоянно увеличивается.

– Чем, на Ваш взгляд, можно объяснить такой рост?

– Однозначного ответа нет. Но, на мой взгляд, это в первую очередь последствия демографических изменений и ухудшения условий жизни населения. Неслучайно среди заболевших большой процент людей пожилого возраста.

– Ваше отделение в свое время было признано одним из лучших в Украине и стало клинической базой Военно-медицинской академии и Одесского национального медицинского университета.

– Да, это так. Наряду с поддержанием на должном уровне боевой и специальной подготовки личного состава, мы постоянно проводим научно-исследовательскую и рационализаторскую работу, внедряем в практику новые методы диагностики и лечения нервной системы и всесторонне анализируем их эффективность. На базе нашего отделения защищены две кандидатские диссертации.

«Больше о коллективе»

– Виктор Иосифович, Вы стали автором 350 научных работ, из которых пять – патентованных. В Вашем научном багаже 18 монографий, учебников, методических разработок. Откуда время?

Тещук улыбается, поглаживает ухоженные усы и говорит:

– Многие такой вопрос задают. И всем отвечаю: в сутках 24 часа. Надо вставать не позже шести и ложиться спать не раньше двенадцати. И не делить дни на рабочие и выходные. А Вас, Виктор Иванович, прошу обо мне поменьше писать, а больше о коллективе.

– Но ведь рать сильна воеводою, – парирую я.

– Так-то оно так, но без коллег я многое из сделанного не смог бы одолеть, – ответил полковник и с подчеркнутым уважением начал рассказывать о тех, кто трудится рядом с ним ради восстановления здоровья и спасения жизни людей.

Я услышал много теплых слов о майоре медицинской службы участнике АТО Александре Валериевиче Бедняке и враче-неврологе высшей квалификационной категории Николае Георгиевиче Добренко. Они щедро передают свой опыт студенту ОНМУ, будущему врачу-ангионеврологу Александру Олеговичу Русских. Врачи отделения являются членами Украинской

ассоциации борьбы с инсультом.

«Учиться надо постоянно»

Хоть Виктор Иосифович и просил поменьше писать о нем, я донимал его вопросами личностного плана.

– Вы в свое время окончили военно-медицинский факультет Куйбышевского мединститута. Врачевали в разных военных гарнизонах, в том числе и на знаменитом испытательном полигоне «Эмба» в Казахстане. После развала бывшего Советского Союза вернулись в родную Украину, хотя Вам прочили престижную служебную карьеру. Успешно окончили Киевскую военно-медицинскую академию и адъюнктуру по неврологии. Уже имея два высших образования, поступили в Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при президенте Украины и окончили его. Увлеклись философией и получили ученую степень доктора философии. Чем объясняется такая, я бы сказал, неуемная тяга к познанию нового?

Тещук переложил истории болезней на край стола, пытливо посмотрел на меня и сказал с лукавинкой в голосе:

– Виктор Иванович, конечно же, не развлечения ради. Всегда считал и считаю, что учиться надо постоянно. И по собственному выбору, и по требованию самой жизни. Став, например, магистром госуправления, я начал более глубоко разбираться во многих процессах, происходящих в обществе.

Дорога – однажды и навсегда

– А что определило выбор Вами именно профессии врача? Вы не из династии медиков?

Поразмыслив, Виктор Иосифович ответил, взвешивая слова:

– Когда после окончания десятилетки я поступил в Ивано-Франковский мединститут, профессия врача была в почете. Это и сподвигло меня выбрать именно такую дорогу в жизни, однажды и навсегда. А что до династии, так моя супруга, Любовь Степановна, – медицинская сестра. Доченька Виктория и сын Назарий стали врачами-неврологами.

Виктор Иосифович поведал о том, как набирался опыта на различных должностях. О незабываемых днях и ночах в зоне проведения АТО, где под обстрелами спасал с коллегами раненых. Слушая своего собеседника, я воочию убеждался в справедливости слов Указа президента Украины о присвоении полковнику медицинской службы Тещуку почетного звания

«Заслуженный врач Украины»: «За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей».

Когда мы завершали беседу, я посчитал различные дипломы, сертификаты, грамоты, вывешенные в кабинете. Их оказалось семьдесят. Заметив мое любопытство, Тещук сказал:

– Это только часть наград.

– Гордитесь?

– Конечно же, да. Коллектив заслужил. А лучшая для нас награда – слова благодарности тех, кому мы помогли возвратиться к нормальной жизни.

Виктор МАМОНТОВ

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