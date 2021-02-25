Отключения света в Одессе: ДТЭК изменил график проведения плановых ремонтных работ

Компания “ДТЭК Одесские электросети” изменила график проведения плановых ремонтных работ. Сделано это в интересах потребителей.

Об изменении графика и порядка ремонтных работ сообщила пресс-служба компании.

В связи с этим плановые работы, связанные с отключением электроэнергии, не будут проводить при таких обстоятельствах:

в выходные и праздничные дни, если температура воздуха снижается до минус 10 градусов;

в рабочие дни, если температура на улице ниже минус 5 градусов;

при отрицательных значениях температуры воздуха продолжительность работ на должна составлять не более 5 часов в сутки.

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