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Где в Одессе и Одесской области лечат инсульт бесплатно?

Где в Одессе и Одесской области лечат инсульт бесплатно?

Девять больниц Одесской области будут оказывать бесплатную помощь при остром мозговом инсульте. Они уже заключили контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Как сообщают в Одесском областном центре общественного здоровья, именно в эти заведения бригады скорой помощи должны везти пациентов с подозрением на инсульт. Четыре медучреждения находятся в Одессе, а пять – в области. В частности, это:

  1. городская клиническая больница №1 (Одесса);
  2. городская клиническая больница №10 (Одесса);
  3. городская клиническая больница №11(Одесса);
  4. Одесская областная клиническая больница (Одесса);
  5. Арцизская центральная опора больница;
  6. Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница;
  7. Беляевская центральная районная больница;
  8. Подольская городская больница;
  9. Любашевская центральная районная больница.

В этих заведениях пациенты с подозрением на острый инсульт могут рассчитывать на такие бесплатные услуги, как:

  • первичный осмотр;
  • КТ или МРТ;
  • анестезия;
  • тромболитическая терапия;
  • мониторинг клеточных, биохимических показателей, уровня электролитов, показателей системы гемостаза, ЭКГ;
  • мероприятия по вторичной и третичной профилактики инсульта;
  • реабилитацию в остром периоде и перевод в отделение реабилитации при необходимости.

Проверить актуальную информацию о медучреждениях, у которых есть договор с НСЗУ на предоставление соответствующей помощи, можно на сайте НСЗУ в разделе «Аналитические панели». Здесь необходимо выбрать подраздел «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», далее населенный пункт (Одесская область) и группу услуг – «Медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях». Также по этому вопросу можно обратиться по номеру 16-77 (оператор отвечает в будние дни в рабочее время).

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Фото: cenzor.net

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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