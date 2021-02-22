Где в Одессе и Одесской области лечат инсульт бесплатно?

Девять больниц Одесской области будут оказывать бесплатную помощь при остром мозговом инсульте. Они уже заключили контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Как сообщают в Одесском областном центре общественного здоровья, именно в эти заведения бригады скорой помощи должны везти пациентов с подозрением на инсульт. Четыре медучреждения находятся в Одессе, а пять – в области. В частности, это:

городская клиническая больница №1 (Одесса); городская клиническая больница №10 (Одесса); городская клиническая больница №11(Одесса); Одесская областная клиническая больница (Одесса); Арцизская центральная опора больница; Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница; Беляевская центральная районная больница; Подольская городская больница; Любашевская центральная районная больница.

В этих заведениях пациенты с подозрением на острый инсульт могут рассчитывать на такие бесплатные услуги, как:

первичный осмотр;

КТ или МРТ;

анестезия;

тромболитическая терапия;

мониторинг клеточных, биохимических показателей, уровня электролитов, показателей системы гемостаза, ЭКГ;

мероприятия по вторичной и третичной профилактики инсульта;

реабилитацию в остром периоде и перевод в отделение реабилитации при необходимости.

Проверить актуальную информацию о медучреждениях, у которых есть договор с НСЗУ на предоставление соответствующей помощи, можно на сайте НСЗУ в разделе «Аналитические панели». Здесь необходимо выбрать подраздел «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», далее населенный пункт (Одесская область) и группу услуг – «Медицинскую помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях». Также по этому вопросу можно обратиться по номеру 16-77 (оператор отвечает в будние дни в рабочее время).

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Фото: cenzor.net