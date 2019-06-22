Как уберечься от кишечных инфекций и ботулизма?

Высокая температура воздуха в июне способствует росту заболеваемости кишечными инфекциями, предостерегают одесские медики. В такую жару, которая установилась с самого начала лета, возбудители инфекций интенсивно размножаются в воде и пищевых продуктах.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, с начала июня в городскую инфекционку ежедневно поступают 30-50 человек с острыми кишечными инфекциями, из которых 70-80% составляют дети первых трех лет жизни.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составила 224 случая, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе.

К острым кишечным инфекциям относятся: сальмонеллез, дизентерия, ротавирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, гепатит А, брюшной тиф, паратифы, энтериты, гастроэнтероколиты установленной и неустановленной этиологии. Все эти заболевания объединяет общий путь передачи — их возбудители попадают в организм через рот.

Чтобы избежать заболевания, следует принимать такие меры профилактики:

не покупайте продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц, в особенности: молочные продукты, мясо, колбасу, кондитерские изделия, выпечку, готовые блюда;

при покупке продуктов внимательно смотрите на сроки годности и условия их хранения, особенно скоропортящихся продуктов – вареной колбасы, салата, творога, молока, пирожных и т. д. При малейших сомнениях в качестве продуктов воздержитесь от покупки. Не употребляйте в пищу продукты, срок годности которых истек;

не покупайте пляжную еду — неизвестно, в каких условиях она изготовлена и сколько времени хранилась. Не ешьте продаваемые на пляже пирожки или креветки сами, а особенно не давайте их детям;

строго соблюдайте правила личной гигиены и контролируйте соблюдение их детьми: тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после прихода с улицы и посещения санузла. Врачи нередко называют многие кишечные инфекции «болезнью грязных рук»;

пейте только кипяченую или бутилированную воду;

соблюдайте температурный режим и сроки хранения продуктов в холодильнике;

не допускайте контакта сырых продуктов (мяса, овощей, фруктов, яиц, морепродуктов) с теми, которые не будут подвергаться термической обработке (колбасой, маслом, сыром, хлебом, творогом): переносить и хранить их необходимо в разных упаковках;

собираясь на пляж или в путешествие, не берите с собой скоропортящиеся продукты (молочные продукты, колбасы, котлеты, кондитерские изделия), а также продукты, требующие охлаждения при хранении;

перед употреблением овощей, фруктов и ягод тщательно промойте их питьевой водой;

для детей, находящихся на искусственном вскармливании, молочную смесь необходимо готовить в количестве, рассчитанном на одно кормление. Также следите за чистотой детских игрушек, бутылочек, сосок и др.;

для купания и отдыха пользуйтесь только официально открытыми пляжами. Не используйте для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения (рек, озер и др.);

заболеваемость сальмонеллезом связана с употреблением мяса и яиц птиц. Необходима тщательная термическая обработка продуктов — только температура 75 градусов и выше в течение 10 минут инактивирует сальмонеллу, замораживание сальмонелле не вредит. Яйца птицы считаются безопасными от сальмонеллы в течение первых пяти суток. Риск возрастает при длительном хранении либо при резком изменении температуры, когда сальмонелла проникает внутрь яйца и вызывает заражение. Перед тем, как поместить в холодильник, яйца птиц необходимо мыть;

рекомендуется сохранять чеки при покупке продуктов минимум в течение недели — это поможет выявить источник инфекции в случае возникновения проблем со здоровьем;

при появлении симптомов кишечной инфекции (слабость, тошнота, рвота, расстройство пищеварения) нельзя заниматься самолечением, в особенности самостоятельно принимать антибиотики. Следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью к специалистам, которые поставят точный диагноз и назначат лечение.

Жара также может повышать риск заболевания ботулизмом. И хотя в этом и прошлом году в Одессе не регистрировали случаев ботулизма, но в 2018 году по Украине заболели 92 человека. Нужно отметить, что более половины заболевших связывали болезнь с употреблением рыбных продуктов и вяленой рыбы.

Поэтому медики дают одесситам такие рекомендации по профилактике ботулизма:

не покупайте в местах стихийной торговли домашние консервы, соленые и копченые мясные продукты, сушеную, вяленую и соленую рыбу;

при самостоятельном консервировании на всех этапах соблюдайте правила личной гигиены, тщательно промывайте продукты и используйте щетку, если их поверхность загрязнена землей. Для консервирования можно использовать только свежие фрукты и овощи;

палочку ботулизма и ее споры можно уничтожить только при автоклавировании. Кипячение не убивает палочку ботулизма. Закатку консервов в герметичные банки в домашних условиях можно проводить только при использовании автоклава, иначе все, кто будут есть эти консервы, подвергаются смертельной опасности. Без автоклавирования можно мариновать или солить грибы и овощи, которые будут храниться в открытой посуде с обеспечением доступа воздуха;

если у закатанных банок «вздулись» крышки, то такие заготовки есть нельзя — их следует уничтожить. Категорически запрещено кипятить содержимое «бомбажной» банки и употреблять в пищу;

скоропортящиеся продукты храните только в холодильнике, обязательно соблюдайте сроки их хранения, не берите их в дорогу и на отдых;

дети особенно чувствительны к ботулиническому токсину, поэтому им не рекомендовано давать консервированные в домашних условиях продукты.

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