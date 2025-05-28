Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города, цель данного мероприятия – повышение уровня осведомленности населения о возможных заболеваниях щитовидной железы, их диагностике, профилактике и лечении.

Забор крови будет проводиться с 8:00 до 10:00, натощак, по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 1-й этаж, кабинет забора крови.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26а, 1-й этаж, кабинеты забора крови №101 и 102.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет забора крови №344.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, кабинет забора крови №16.

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинеты забора крови №1 и 27.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение №1

ул. Болгарская, 38, 3 этаж, клинико-диагностическая лаборатория.

Городская больница №5

ул. Троицкая, 38, 3 этаж, дневной стационар, манипуляционный кабинет.

Городская больница №8

Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 2-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского, 61а, корпус Е, 1 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 9:00.

Профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья.

СПРАВКА:

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ в организме. Поэтому очень важно поддерживать ее здоровье – регулярно проходить обследование и вовремя лечить эндокринную систему.

Медики отмечают, что при появлении таких симптомов как: дискомфорт и чувство сжатия в шее («комок» в горле), тяжесть глотания твердой пищи, нарушение голоса (осиплость, изменение тембра), боль в области шеи, значительное увеличение или уменьшение массы тела, повышенное потоотделение или сухость кожи, нарушение сердечного ритма, проблемы со сном – необходимо обратиться к семейному врачу для осмотра щитовидной железы.

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