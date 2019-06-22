Что почем на одесских пляжах? Часть 2: Отрада

«Одесская жизнь» продолжает серию репортажей об одесских пляжах, ценах и услугах, которые они предоставляют во время курортного сезона. В этот раз корреспондент ОЖ побывал на набережной Отрады.

На чем ехать?

На пляжи Отрады можно добраться несколькими способами. Трамваем №5 можно доехать до остановки «Пироговская» и воспользоваться канатной дорогой. Также к этому месту можно пройти от пересечения улицы Пироговской и проспекта Шевченко, куда привезут маршрутки №9, 146, 185, 242 со стороны центра города и №175 и 210 со стороны “Черемушек”. Здесь же проходят троллейбусы №5, 7, 9, 10 и 11.

Цена на проезд по канатной дороге в одну сторону – 70 гривен, дети до трёх лет – бесплатно. А вот на поездку с животным действует особый тариф – 300 гривен. Время работы канатной дороги: с 8:30 до 20:00, без выходных.

Если же нет желания тратиться на канатную дорогу, то можно спуститься по ступенькам к Трассе здоровья, а затем ещё ниже – к пляжу.

Следует отметить, что через арку не стоит ехать людям с ограниченными физическими возможностями, а лучше начать путь от Ланжерона, где есть спуски и подъемы без ступенек, а затем, на Трассе здоровья, найти специальную дорожку без ступенек, которая ведет к набережной Отрады.

Сколько стоит подкрепиться?

Прибрежная зона в Отраде более просторная, чем на Ланжероне. Здесь нет такого большого скопления ресторанов: некоторые из них расположены выше набережной или компактно размещены по разным сторонам пляжа. Поэтому дорожки для прохожих просторны.

Цены на пиво, воду и мороженное разные – как правило, чем ближе к морю, тем дороже. Так, у главного входа на пляж, возле арки, пиво стоит 20 гривен, бутылка 0,5 л минеральной воды – 15 гривен, чипсы – 20 гривен, мороженное от – 15. На набережной пиво стоит 25 гривен, вода – 20 гривен, чипсы – 20-25 гривен и мороженное, в большинстве магазинов, – от 15 гривен.

Если же захочется поесть «серьезно», то цены следующие: свиной шашлык – 120 гривен, куриный – 100 гривен, картофель фри – 35 гривен, картофель по-селянски – 45 гривен, шаурма – 70 гривен и хот-дог – 35 гривен.

А как на самих пляжах?

На песчаных зонах Отрады водорослей стало меньше. Некоторые из отдыхающих всё ещё отказываются купаться, боясь последствий цветения моря. Но большую часть пляжников это не останавливает, так как официально купаться в море уже разрешено.

Арендаторы пляжей беспокоятся о внешнем виде береговой линии, поэтому заставляют бич-боев убирать скопления водорослей у линии воды. Пообщавшись с ними, наш корреспондент также узнал о ценах на услуги платных пляжей: шезлонг – 50 гривен, зонт – 50 гривен, кровать – 200 гривен.

Душ на песчаной зоне бесплатный, а вот туалеты на набережной – платные. При этом в разгар сезона цена за вход в один из туалетов повысилась с 7 гривен до 10 гривен. А все остальные туалеты – по 5 гривен. Бесплатный туалет есть только на Трассе здоровья.