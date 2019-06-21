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Новости Одессы и Одесской области

Одесса обеспечена сывороткой от ботулизма, но с употреблением рыбы будьте осторожнее

Одесса обеспечена сывороткой от ботулизма, но с употреблением рыбы будьте осторожнее

Одесская городская клиническая инфекционная больница располагает ботулинической сывороткой (антитоксином) в достаточном количестве.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, в июне больница получила поставку сыворотки производства Канады.

В минувшем году в Украине 92 человека заболели ботулизмом. Нужно отметить, что более половины заболевших связывали болезнь с употреблением рыбных продуктов и вяленой рыбы.

При этом в Одессе случаи заболевания ботулизмом не регистрировались ни в этом, ни в прошлом году.

Ботулизм — тяжелая кишечная инфекция, симптоматика которой резко отличается от других кишечных инфекций. Это опасное заболевание вызывает поражение нервной системы и имеет высокую летальность. Ботулотоксин — один из сильнейших в мире ядов. Палочка ботулизма развивается только в анаэробных условиях, особенный риск связан с употреблением консервов домашнего приготовления, вяленой, копченой, соленой рыбы, особенно с внутренностями.

Первыми симптомами ботулизма являются зрительные расстройства — ухудшение зрения, двоение объектов, возможно развитие рвоты, обычно без повышения температуры и расстройства желудка. Через несколько дней начинается нарушение дыхания и другая тяжелая симптоматика.

Спасение жизни человека, заболевшего ботулизмом, во многом зависит от того, насколько быстро с момента начала заболевания будет введена ботулиническая сыворотка. При появлении первых симптомов ботулизма и других пищевых токсикоинфекций необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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