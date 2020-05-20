Архитектор навал причины обрушения дома на Торговой, 20

«ГАСК Украины в Одесской области должна была обеспечить своей деятельностью безопасность граждан. Полная бездеятельность чиновников, некомпетентность их в первую очередь и коррумпированность. Вот это причины», – заявил архитектор Виктор Глеба в эфире ГолосUA. По его мнению, обрушение дома в Одессе по улице Торговой, 20 еще раз подтверждает, что в Украине нет контроля за строительством.

Глеба считает, что соответствующие государственные органы должны были своевременно отреагировать на жалобы жильцов. Обрушение дома, скорей всего, произошло из-за котлована и строительства у его стен, которые привели к земельному сдвигу.

Кроме того, Виктор Глеба сказал: «Напомню, что трагедия случилась вследствие строительства по документам реконструкции существующей бани. Но надо быть идиотом, чтобы не понимать, что реконструкция бани с подземным этажом и с многоэтажной надстройкой невозможна. Потому что никакой реконструкции на самом деле нет. Если мэрия выдает документы на новое строительство, прикрываясь документами реконструкции, то такое возможно только в нашей стране».

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