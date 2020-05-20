На поселке Котовского сгорела квартира: женщина выпрыгнула из окна и разбилась

Сегодня утром, 20 мая, на улице Героев обороны Одессы на поселке Котовского произошел пожар в девятиэтажном доме. Сообщение о пожаре к спасателям поступил в 9:33. До их прибытия из окна квартиры на девятом этаже выпрыгнула женщина. От полученных травм она скончалась на месте.