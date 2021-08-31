Вся семья первоклассника вовлечена в это волнующее событие. Ребенок идет в школу, у него начинается самостоятельная жизнь. Но внезапные перемены могут принести не только радость.

Быстро адаптироваться к новому образу жизни получается не у всех, возникает нервное напряжение.

Давайте разберемся, как помочь ребенку справиться со стрессом.

Как понять, что у ребенка стресс, если он не жалуется?

Дети реагируют на стресс по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей и навыков управления собой. В центре общественного здоровья рекомендуют обратить внимание на следующие моменты в поведении первоклассников:

Отсутствие аппетита или появившиеся проблемы с питанием

Жалобы на боль в животе

Проблемы со сном

Потребность часто ходить в туалет

Недоверчивость и равнодушное отношение к школе

Переживания о будущем

Хотя дети часто не знают значения слова «стресс», они выражают свои чувства при помощи других слов, как правило с негативной оценкой. Если первоклассник начинает говорить про школу, что там нет ничего веселого, то родителям стоит прислушаться, советуют в центре общественного здоровья. Возможно, таким образом ребенок сигнализирует о сильном стрессе. Родителям нужно поговорить с первоклассником, попытаться найти источник переживаний.

И что дадут эти разговоры с ребенком?

Говорить с ребенком — это очень важно. И в первую очередь важно слушать. Мама и папа должны сохранять спокойствие во что бы то ни стало, советует психолог Татьяна Баранович. Ребенок тонко чувствует эмоциональную суету родителей. Это состояние передается первокласснику, поэтому от родителей должен идти позитив, а не тревога.

Стресс — очень хитрая штука. Побороть его может только сам ребенок. Чем больше первоклассник чувствует, что он в состоянии контролировать ситуацию, тем лучше будет его реакция на стресс. Разговоры с родителями помогут ребенку обрести самоконтроль. Особенно если подкрепить разговоры действием. Например, не покупать все необходимое для школы сразу, а взять с собой первоклассника. Пусть он сам выберет себе одежду, рюкзак, пенал и другие принадлежности, подчеркивает психолог Татьяна Баранович. Это сделает ребенка более уверенным.

А может стресс у первоклассника проявиться не сразу?

Может. Психологи называют сентябрь самым кризисным месяцем для школьников. Неприятности могут начаться на второй неделе обучения. Для этого даже придумали специальное название — синдром 7 сентября. При этом родители могут и не догадываться, что существует такая проблема, а списывают такое поведение на обыкновенную лень.

Приподнятое настроение и эйфория от начала учебного года продолжаются недолго. На смену могут придти быстрая утомляемость и стресс. Некоторые первоклассники начинают бойкотировать школу. Это часть адаптации ребенка к школе.

Позаботьтесь о здоровом сне ребенка, рекомендуют в Министерстве здравоохранения. Недосып приводит к увеличению стресса, поэтому введите вечерние ритуалы: семейные ужины, вечер семейного кино или прогулки перед сном. Уберите из спальни ребенка все девайсы — телевизоры, планшеты, телефоны. Или хотя бы отключайте их за 30 минут до сна.

Кроме того, источником стресса часто бывают большие ожидания, которые семья возлагает на маленького ученика. Не обременяйте первоклассника собственными надеждами, советует психолог Анастасия Заремба. Лучше сделайте наоборот — подбадривайте и обсуждайте мечты ребенка о будущем.

Как помочь ребенку побороть стресс?

В центре общественного здоровья советуют сделать несколько следующих шагов навстречу ребенку:

Играйте со своими детьми

Запишите детей на уроки музыки

Будьте образцом для подражания

Учитесь слушать ребенка

Побольше общайтесь

Иногда ребенок не может справиться со стрессом и становится крайне замкнутым, не может контролировать гнев или свое поведение. В таком случае поговорите с семейным врачом, терапевтом или школьным психологом. Вовремя распознавайте признаки нерешенного стресса у своего ребенка, не затягивайте с этим.

Напомним, что в одесских школах отменили линейки 1 сентября.

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