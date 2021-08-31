Дом Либмана в Одессе реставрируют к новому году

На прошлой неделе начались восстановительные работы в доме Либмана. Их проводит новый подрядчик. Закончить реставрацию должны в декабре 2021 года.

Об этом сообщили на заседании горисполкома мэр Одессы Геннадий Труханов и вице-мэр Михаил Кучук.

От услуг старого подрядчика отказались, так как тот хотел надстроить новый этаж, что на памятниках архитектуры делать запрещено. При этом на уступки старые строители не шли, настаивая на своих планах. Дом же даже не защищали от осадков, в результате чего там обрушилась часть перекрытий.

Михаил Кучук заявил, что к первым числам декабря на доме Либмана будут готовы новая крыша и фасад.

Справка

Дом Либмана — памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1887-1888 годах по проекту архитектора Эдуарда Меснера. На этом месте когда-то размещалась городская гауптвахта, построенная в 1818 году инженером Иваном Кругом. Позже гауптвахту приобрел германский подданный, промышленник 4-го разряда Бернгард Эрнестович Либман — ради использования земельного участка под новое строительство. В марте 1887 года он представил в строительное отделение городской управы проект пятиэтажного дома, выполненный архитектором Эдуардом Меснером.

В дореволюционной рекламе здание именовалось как «кондитерская Либмана, угол Дерибасовской и Преображенской улиц, против Соборной площади в собственном доме».

В начале ХХ века кафе пережило террористический акт: в него была брошена бомба с участием анархистки Маруси Никифоровой.

Дом и кафе в нем описаны в рассказах А.Куприна «Скворцы», И.Бунина «Галя Ганская», повести В. Катаева «Хуторок в степи».

В послереволюционный период верхние этажи (включая мансарды) были поделены на коммунальные квартиры. На первом же этаже располагались разнообразные учреждения — Центральная сберегательная касса, букинистический магазин, в годы оккупации — румынское издательство «Букул».

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Фото Марии Котовой