В одесских школах отменили линейки 1 сентября

Праздничные линейки, посвященные первому звонку и Дню знаний в 2021 году в городских школах проводиться не будут.

Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Причина – продолжающаяся пандемия коронавируса. Минздрав настоятельно не рекомендует массовые скопления детей.

Но если кому-то очень хочется, то можно провести линейку для отдельной параллели или одного класса. Здесь уже решать будет каждая школа самостоятельно.

Елена Буйневич и высказала и свое личное мнение о линейках, посвященных Дню знаний и окончанию учебного года:

Я бы, независимо от пандемии, избавлялась от традиции линеек 1-го и последнего звонка по простой причине — у нас очень жарко. Постоянно, когда у нас проводятся такие линейки, кому-то становится плохо. Мне кажется, давно пора это заменить на какие-то интерактивные игры, развлекательные мероприятия, связанные со школой.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала как будут учиться одесские школьники в 2021-2022 учебном году

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