В Художественном музее откроют гигантское панно из 8 частей

3 сентября в Одесском художественном музее презентуют работу, победившую в конкурсе OFAM WALL — монументальное панно «Руки вечности» Романа Минина.

Об этом сообщил сайт Одесского городского совета.

Презентация пройдет по адресу: ул. Софиевская, 5А, в 16:00

Работа представляет собой панно из 8 частей, выполненное акрилом на холсте. Художник-монументалист Роман Минин работает в широком спектре техник — от стрит-арта до виртуальной реальности.

Всеукраинский музейный конкурс OFAM WALL проходил с 3 марта по 12 мая текущего года.

В конкурсе приняли участие 132 проекта художников со всей Украины. Цель – создание site-specific работы для экспозиции художественного музея. Конкурс курировал директор музея Александр Ройтбурд, ушедший из жизни 8 августа.

Фото с сайта Одесского городского совета