Как помочь бездомным жвотным пережить холодную зиму?

Из-за войны много животных осталось на улице, а с приходом холодов их жизнь только усложнилась. Холодные и голодные кошки и собаки ежедневно нуждаются в нашей помощи и поддержке. Вот несколько советов, как сделать свой «Пункт незламності» для бездомных животных и помочь пережить им голодную зиму.

Как обогреть животное

Важно, чтобы в зимний период у бездомных кошек и собак был доступ в подвалы многоквартирных домов. Поэтому зоозащитники просят не заколачивать их окна и вентиляцию досками.

Ничего страшного не произойдет, если вы пустите бездомное погреться в подъезд. Это никак не приведет к размножению блох, а вот спасти жизнь коту или собаке поможет.

Будьте осторожны! Проверяйте автомобили перед тем, как сесть за руль. Многие животные залезаю под колеса, чтобы согреться.

Будка для животных своими руками

Если приютить бездомное животное нет возможности, попробуйте смастерить ему будку или домик. Вот, что предлагают делать украинцы в социальных сетях:

соберите пластиковые бутылки (на один домик необходимо штук 40-50);

засыпьте в бутылки песка для их фиксации и крошек пенопласта — для утепления;

соедините бутылки между собой в виде домика с плоской крышей или ящика, и скрепите их скотчем;

обтяните всю конструкцию пленкой;

под основу будки (там, где пол) поместите кусок пенопласта или деревянной доски, сверху накройте картоном и чем-нибудь теплым.

Еще сделать будку или домик можно из обычной картонной коробки. Обмотайте ее снаружи скотчем и клеенкой, чтобы бумага не впитывала влагу. Разместите на деревянном поддоне, а внутрь засыпьте сено или положите старую теплую одежду.

Чем кормить бездомных животных зимой

Многие ветеринары и зоозащитники советуют кормить бездомных животных теплой едой. Например, приготовить горячую кашу, суп, бульон из остатков мяса и овощей или залить сухой корм теплой водой.

Нашим читателям ветеринар-дерматолог и орнитолог Илона Кандилян предлагает кормить животных рубцом, куриными шейками и спинками, любыми мясными обрезками, колбасой и паштетом для животных. Щенятам и котятам лучше давать теплые консервы так как они легко усваивается.

А вот кормить дворовых котов и собак обычной колбасой, сосисками, молоком и молочными продуктами нельзя — это чревато диареей и болью в животе. Полностью стоит отказаться и от костей (также куриные крылья и рыба) — они застревают в горле и могут проткнуть желудок.

Опасно давать хлеб и хлебобулочное изделия — животные плохо усваивают мучное, у них оно вызывает вздутие. Кроме еды, наливайте котам и собакам теплую воду, особенно, если кормите сухим кормом. Она быстро не замерзнет и животное сможет даже согреться.

Как помочь травмированному животному

Если это рана, ее нужно промыть раствором натрия хлоридом (цена в аптеке около 11 гривен за 100 мл) и доставить животное к врачу (пока рана свежая). Если рана старая, небольшая и жизни не угрожает, ее необходимо промывать 2-3 раза в день. Можно использовать мазь с антибактериальным эффектом, например, «Банеоцин». В случае ушиба у животного — только осмотр у врача.

Как заботиться о птицах

Орнитолог Илона Кандилян не рекомендует целенаправленно подкармливать диких птиц, однако «городских» можно:

«Для начала я бы хотела напомнить, что кормушки — это создание одного постоянного источника бактерий, вирусов и паразитов. Прилетела больная птичка, поела, опорожнилась и улетела. Прилетела другая птичка, поела этот же корм с отходами, заразилась, улетела. Поэтому я не сторонник кормушек и кормления диких птиц, особенно в тех регионах, где нет стойких морозов. Однако я считаю, что «городские» птицы в холодное время года нуждаются в дополнительном источнике питания. Хотя это и есть самое настоящее вмешательство в окружающую среду и в естественную регуляцию популяции птиц. Но ведь мы и так вмешиваемся, спасая всех этих голубей, грачей, ворон, воробьев и других птиц круглый год. Не надо кормить птиц хлебом и булочками. Их можно подкармливать пшеничной и кукурузной крупой, перловкой, просом, сырыми семечками, фасолью, овсянкой, горохом, льном, сушеными ягодами, кормом для птиц и даже несоленым салом», — объяснила ветеринар.

Программы для бездомных животных в Одессе

Ежегодно в Одессе действует программа бесплатной вакцинации, стерилизации и чипирования бездомных животных.

Но как нам ответили в пресс-службе горсовета, по закону военного времени, она сейчас не действует. Однако в рамках программы «Захисти свою тварину» (IFAW) проходит бесплатная стерилизация кошек в ветеринарной клинике «ВетПремьер» (Ицхака Рабина, 7). Предварительно звонить по номеру: (067) 822-52-52.

Анастасия ЕПУРЬ