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Погорел на взятке: в Одессе задержали чиновника поселковой администрации

Погорел на взятке: в Одессе задержали чиновника поселковой администрации

В Одессе задержан чиновник поселковой администрации – он попался на взятке в размере 2700 долларов США за разрешение на размещение объекта торговли, сообщает областное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, главный специалист по благоустройству одной из поселковых администраций Черноморского горсовета требовал от предпринимателя взятку за «решение вопроса» о выдаче разрешения на размещение МАФа на территории объединенной территориальной громады.

Взятка

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи полиции задержали чиновника в понедельник, 9 января, в момент получения им второй части взятки – 2500 долларов. А в декабре правоохранители задокументировали факт получения им первого «транша» в качестве аванса.

Задержание чиновника, погоревшего на взятке

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в извлечении неправомерной выгоды должностным лицом. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, что подозреваемого в коррупции замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова отстранили от должности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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