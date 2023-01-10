Война в Украине: россия штурмует Соледар, ситуация серьезная

Сейчас ситуация в Соледаре очень и очень критическая. Это чертовски серьезно.

В последние дни позиции ЗСУ в городе окружены с трех сторон. Контратака к югу от соляной шахты провалилась. Вчера утром пошли слухи о возврате ВСУ села Яковлевка. Это было бы прекрасной новостью, но: пока подтверждения нет, и приходится делать вывод, что либо такая контратака не была предпринята, либо она закончилась неудачно.

Со вчерашнего утра русские атаковали и взяли большую часть Красной Горы — деревни между Соледаром и Бахмутом. К полудню они утверждали, что вся украинская линия фронта в этом районе рухнула.

Теперь точно: почти сутки спустя украинцы, похоже, «стабилизировали» ситуацию. Остановили русских незадолго до того, как они достигли дороги T0513 (соединяющей Бахмут с Сиверском). Так что русские не контролируют ни всю Красную Гору, ни все Подгородное.

По крайней мере, там до сих пор находятся украинские войска в составе нескольких подразделений, которые делают все возможное, чтобы остановить агрессоров.

Но, конечным результатом является то, что русские теперь имеют огневой контроль над роковой дорогой T0513, и у них действительно есть огневой контроль над трассой M03 (соединяющей Бахмут со Славянском). Это означает, что они могут стрелять во все, что движется.

При этом основная линия снабжения ЗСУ для своего гарнизона Бахмута перекрывается.

Паниковать пока рано: это не значит, что весь Бахмут отрезан. Украинские части в Клищевке устояли, украинцы благополучно удерживают Т0504, соединяющую Бахмут с Константиновкой.

Таким образом, поставок в Бахмут все еще очень много. Они «просто» дольше добираются до гарнизона (поскольку путь из Славянска через Краматорск, Дружковку и Константиновку длиннее, чем прямой из Славянска в Бахмут). С эвакуацией раненых дело обстоит серьезнее: теперь их вывозят из района Бахмута дольше…

***

Положа руку на сердце, это не то, что мне кажется проблематичным. Что действительно беспокоит меня, так это несколько других моментов.

93-я мехбригада удерживала те же позиции в Соледаре, почти в одиночку (усиленная 2–3 батальонами территориальной обороны) в течение трех месяцев. И они выдержала.

«Гордые десантники» 46-й воздушно-десантной дивизии не смогли этого сделать всего за 2–3 недели боевого дежурства, хотя и прошли переподготовку в Великобритании и других странах. И у них есть поддержка 4-й и 17-й танковых бригад, а также 10-й и 128-й горнострелковых.

Плюс (теперь) 3-й Штурмовой, плюс два дивизиона БПЛА, намного лучше и гораздо больше артиллерийской поддержки, чем имела 93-я, плюс, плюс…

…и хотя было совершенно ясно, что, не сумев взять Бахмут лобовыми атаками, русские будут атаковать к северу и югу от него с целью сделать именно то, что они делают сейчас: перерезать пути снабжения, неважно какой ценой.

Что не менее тревожно, так это впечатление, что нынешние ответственные украинские командиры, похоже, оказались в той же ситуации, в которой их российские оппоненты уже с октября: у них нет под рукой решений. У меня нет четкого представления, кто именно: командиры бригад или батальонов, или кто-то выше, но у всех, похоже, нет других мыслей, кроме: «пошлите больше войск».

***

Менее тревожно, но грустно, что в наше время даже люди, славящиеся «искренней репортажностью» (намек на журналиста Юрия Бутусова – ред.), скорее заняты тем, что замазывают мармеладом глаза и уши публики и подчеркивают превосходство того или иного подразделения, а не сообщают о том насколько серьезная ситуация.

Хорошо, если люди просят меня не сообщать о том, насколько плоха ситуация, они также спрашивают мое мнение.

Конечно, с расстояния более 1000 км легко болтать, но патриотизм и целеустремленность — это хорошо.

Однако в этот кризис нужен опытный и проверенный командир с идеями. Один такой командир стоит 25-ти таких командиров-патриотов.

Ему нужно военное мышление: военные действия — это не демократия, а дисциплина, требующая хладнокровия, критических обзоров, мозгового штурма, идей и решений — никаких сокрытий, никакой лжи, никакой бравады и никакого развертывания элементов из 25 различных бригад… (только положа руку на сердце: последнее бессмысленно, и неудивительно, что российские соцсети высмеивают результат… см. карту ниже) и помните: масса россиян всерьез убеждена, что каждый «квадрат» означает «одна украинская бригада»….

***

«Мы все прошли долгий путь с тех дней, когда мне пришлось сообщать о русских прорывах в Изюме, а затем — что хуже всего — о прорыве у Попасной, еще в апреле и мае прошлого года. Состояние ЗСУ намного лучше, чем было тогда, и положение де-факто ополченцев, которые сейчас составляют ВСРФ, ВДВ и ЧВК Вагнера, тоже кардинально отличается. Тем не менее, никто не ожидает, что ЗСУ будет «бежать от победы к победе, оставляя за собой огненный след». Важно просто сохранить хладнокровие и делать свою работу.

Температура может помочь. Сохранится холодная погода: ночью температура опускаются до -10°C, -18°C (или ниже).

Да, это мешает операциям, превращая почти каждое движение человека в большую проблему. Даже дышать тяжело при таких температурах. Но то же самое и с массами русских мобиков, последние дни посылаемых в бой без бронепластин, часто даже без касок — и это при том, что мало кто из вагнеровцев хвастается своими приборами ночного видения…

Редакторский перевод Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-10-january-2023-4bb9eb8a5f21