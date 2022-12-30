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Одесская область занимает последние места по продаже сельскохозяйственной земли

Одесская область занимает последние места по продаже сельскохозяйственной земли

Рынок земли в Украине открыт с 1 июля 2021 года. Однако Одесская область не пользуется спросом у инвесторов и занимает последние с конца позиции по уровню продаж.

В чем причина в эфире «Украинского радио. Одесса» рассказала директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

С ее слов, в Одесской области постоянные засухи и инвесторам неинтересно заниматься земледелием в этом регионе. 

Оценка земли производится по устаревшей методике. Средняя цена за гектар сельскохозяйственной земли в Одесской области — более 31 тысячи гривен. В других областях с хорошим климатом — 26-28 тысяч.

Так, например, в Винницкой области, с одним из самых высоких показателей урожайности средняя цена гектара составляет 27 тысяч 184 гривны. В Запорожской, где объем осадков превышает Одесские в четыре раза — 25 тысяч гривен. Львовская область — 21 500 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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