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В Одессе подростки брызгали друг-другу в глаза перцовым газом – говорят, игра такая

В Одессе подростки брызгали друг-другу в глаза перцовым газом – говорят, игра такая

Видео с опасным развлечением одесских пацанов в парке Шевченко опубликовали одесские телеграм-каналы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Парни все «предусмотрели» – даже купили пакет молока, чтобы промывать себе галаза. Они решили, что молоко нейтрализует действие перцового газа.

Заодно и заверили зрителей съемки, что все делают добровольно.

Стоимость баллончика с перцовым газом начинается от 80 грн. Он считается нелетальным средством самозащиты. Продажа разрешена только совершеннолетним.

Если содержимое баллончика распылить в лицо человеку, у него возникает сильное раздражение слизистых оболочек глаз, носа и рта. В большинстве случаев это нейтрализует нападающего. Со временем последствия проходят.

Опасность жизни может возникнуть, если перцовый газ вдохнет человек с заболеваниями органов дыхания. Например, больной астмой или воспалением легких.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о новом подростковом челлендже в Тик-Ток – похищении колпачков с шин автомобилей.

 Фото Novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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