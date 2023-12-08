Земельная реформа в Украине: фермеры просят отсрочить второй этап из-за войны

Кто и сколько земли сможет купить?

Земельная реформа была введена Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения» №552-ІХ от 31.03.2020, вступил в силу 01.07.2021.

С этого времени владельцы сельскохозяйственных земель могут продавать свои участки. Правда, рынок работает с рядом ограничений. Право покупать землю есть только у физических лиц — граждан Украины. Притом — не более 100 гектаров в одни руки, и только по безналичному расчету с подтверждением происхождения средств. В первую очередь право на выкуп участка имеет его арендатор – если конкурент не предлагает более высокую цену. Изменение целевого назначения купленных сельхозучастков запрещено.

С 1 января 2024 года количество возможных покупателей сельскохозяйственных земель значительно увеличится. Покупать их смогут и юридические лица – если предприятия созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, а участниками являются только граждане Украины, государство или территориальные громады.

Максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести одно физическое либо юридическое лицо, увеличится до 10 тысяч гектаров.

Цены поднимутся, но не сразу

В условиях войны рынок земли свою работу не прекратил. И хотя, по данным экспертов, количество купляпродаж сократилось более чем вдвое, цены на участки выросли примерно на 20%. Сейчас земли сельскохозяйственного назначения стоят в пределах 1300 — 2 800 долларов за гектар (от 47,5 тысячи до 102 тысяч гривен). Их цена отличается в зависимости от региона, качества почвы, расположения надела в поле.

С введением в действие второго этапа земельной реформы цена земли возрастет, полагают эксперты. Уже в следующем году участки могут подорожать на 20−25%. Существенного роста цен на землю стоит ожидать, ориентировочно, через два года после победы.

Аналитики считают, что открытие земельного рынка земли для юридических лиц должно существенно повысить спрос на землю. И это положительно повлияет на экономику страны. К тому же, развитие земельной реформы Украине настойчиво рекомендуют западные партнеры.

У фермеров нет денег

Вместе с тем идею внедрения второго этапа земельной реформы во время военных действий с энтузиазмом восприняли далеко не все аграрии. Открытие рынка земли изначально предполагало, что за 2022-2023 годы все желающие граждане успеют закупить участки для ведения хозяйства. И только потом на рынок земли выйдут крупные агрохолдинги и банки.

Война все эти планы разрушила. Сейчас малые фермерские хозяйства оказались в отчаянной ситуации. По данным аналитиков, 92% фермеров, владеющих до 500 гектарами земли, заявили об убытках по итогам сезона. Причины очевидны: удобрения, семена, средства защиты растений подорожали с начала войны вдвое, а закупочные цены на зерно — почти вдвое упали. К тому же, половину дохода «съедает» логистика (транспортировка). Поэтому многие фермеры выручили за урожай вдвое меньше, чем вложили в него. Они не имеют средств на покупку земли и не могут взять на это кредиты.

С реформой просят подождать

13 ноября объединение «Всеукраинский аграрный совет» от имени тысячи малых и средних агропроизводителей зарегистрировало на сайте президента Украины петицию «Защитим украинское село». Обращение призывает отсрочить запуск второго этапа земельной реформы до окончания войны и еще на два года после победы.

Малые и средние фермерские хозяйства находятся сейчас в крайне тяжелом финансовом положении из-за большого количества заминированных сельхозугодий, заблокированных портов, логистических проблем и низких цен, говорится в петиции. При таких обстоятельствах изменения второго этапа земельной реформы принесут выгоду, в первую очередь, олигархам и коррупционерам, заинтересованным в условиях войны скупить за бесценок земли для дальнейшей перепродажи.

Ассоциация просит Президента внести законодательные предложения петиции на рассмотрение Верховной Рады и содействовать их скорейшему принятию.