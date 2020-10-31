Как подготовить дачу к зиме. Перечень работ

Остаются считанные недели для бурной деятельности на даче, чтобы подготовить почву и растения к зимовке, провести санитарную обрезку. Это самое благоприятное время для посадки практически всех деревьев и кустарников, перекопки огорода. Не оставляйте без внимания дом и хозпостройки: слейте воду из всех труб и емкостей, после листопада прочистите водосточные желоба от листьев и сделайте ревизию кровли на предмет протекания, смажьте все замки, чтобы зимой беспрепятственно попасть на дачу.

Во саду ли в огороде

САД

Полностью снимают весь урожай и мумифицированные плоды, а также убирают падалицу. При перекопке приствольных кругов лучше пользоваться вилами, чтобы не повреждать корни. Под малиной почву только рыхлят. Важное мероприятие — побелка штамбов и оснований скелетных ветвей.

ОГОРОД

Это лучшее место для закладки компостных ям и траншей. Заранее копайте такие траншеи, а все листья и растительные остатки по мере накопления отправляйте для компостирования. Заготовленные для рассады компоненты почвосмеси разложите по мешочкам, чтобы потом под навесом их хорошенько проморозить. До заморозков выкапывают корнеплоды, белокочанную капусту.

ВИНОГРАДНИК

Приступают к посадке саженцев и чубуков. До морозов побеги окучивают землей и не трогают их (во избежание солнечных ожогов), пока весной не появятся новые побеги. После опадения листьев заготавливают чубуки для размножения, лучше двойной длины (80-100 см или 8 глазков), удаляют невызревшие зеленые лозы.

ЦВЕТНИК

Приступают к полной зачистке и обрезке всего, что отцвело (флоксы, ирисы, пионы), обрезают цветки гортензии на букеты, готовят укрытия для экзотов, нуждающихся в утеплении. Один из вариантов — мелкоячеистая штукатурная сетка в виде вертикального цилиндра, наполненного сухой листвой перед первыми серьезными морозами. Только верхушку укрытия накрывают пленкой от осадков и закрепляют шпагатом.

Как защитить растения от фитофтороза

Кроме химических и биологических методов борьбы с фитофторой, почву обеззараживают с помощью сидератов.

Сидераты — это однолетние растения с мощной и разветвленной корневой системой, которые быстро всходят и наращивают зеленую массу. Их сеют до или после основной культуры в качестве зеленого удобрения. Когда наступает время высевать культурные растения, сидераты скашивают, измельчают и заделывают в грунт для дальнейшего перегнивания.

Среди сидератов есть растения, обладающие свойством угнетения патогенных грибков: белая и желтая горчица, фацелия, горох.

Все эти сидераты поодиночке или совместно (в этом случае эффект будет существеннее) подходят для посева после томатов. Сажать сидераты лучше сразу после уборки урожая, но и более поздние сроки дают положительный результат.

Одним из способов борьбы с фитофторой является выполнение правил севооборота: пасленовые культуры, в том числе томаты, могут возвращаться на одно и то же место не ранее, чем на 4-й год. А также нежелательно их взаимное соседство.

Готовим дачу к зиме

Морозы, как известно, приходят всегда неожиданно и только с их наступлением мы начинаем готовить дачу к зиме. Многие работы можно сделать заранее.

Чтобы зимой вода и корм в птичнике не замерзали, пробурите на длину садового бура в полу яму, закройте ее густой решеткой, закрепите от смещения и поставьте на нее кормушку или поилку.

Не поддающиеся развинчиванию трубчатые соединения прогревают строительным феном. Также можно полить место соединения кипятком из чайника. Благодаря тепловому расширению удается разъединить даже заржавевшие стыки труб, которые разложены по участку для полива.

Открутить в далекой перспективе резьбовое соединение на водопроводе или в системе отопления будет легче, если паклю пропитать не масляной краской, а силиконовым герметиком.

Как продлить красоту хризантем

Купленные в форме шарика хризантемы будут такими только в год покупки и посадки в грунт. На следующий год, если не подвергнуть их формировке, вырастут обычные высокие кусты.

Чтобы ежегодно любоваться прекрасным шариком, весной куст нужно разделить и рассадить, а затем в течение лета (до середины июля) прищипывать верхушки.

После посадки вы можете наслаждаться цветущим шариком до первых морозов. Затем хризантемы нужно коротко обрезать до 10 см от земли, а обрезки прикопать на будущих грядках с картошкой, чтобы отпугивать проволочников.

Подзимняя посадка чеснока

К посадке озимого чеснока готовиться следует заранее, выбирая грядку, урожай с которой убран в начале-середине лета.

За несколько недель до посадки вносят 5-6 кг перепревшего навоза, также можно внести до 200 г древесной золы и 50-60 г фосфорных удобрений на 1 м2. Чесноку противопоказан свежий навоз и любое затенение соседними культурами во время вегетации.

Лучший срок посадки — за 4-5 недель до промерзания почвы, чтобы чеснок успел укорениться.

Хороший урожай чеснока будет только из крупной луковицы, массой зубка 4-6 г. Подмечено, что лучше взять мелкий зубок из крупной луковицы, чем крупный зубок из мелкой луковицы.

Разделять луковицы на зубки лучше перед самой посадкой, чтобы не подсохло донце. Поврежденные зубки нужно отбраковать.

На приусадебном участке отдают предпочтение ленточному двухрядному способу: ширина между рядами 25 см, в ряду 12 см, глубина в среднем 8-10 см. После высадки чеснок желательно замульчировать слоем перегноя в 2-3 см, торфа или закультивировать граблями.

Сезонная обработка плодовых кустов и деревьев

Осенью дни короткие и все, что вы сделаете сейчас, сэкономит время весной. Но главное, сделать все своевременно.

До листопада яблони и груши, восприимчивые к парше, обработать 5%-ным раствором карбамида (500 г на 10 л воды).

На смородине и крыжовнике обрезать пораженные мучнистой росой верхушки побегов, удалить ветви черной смородины, старше 5 лет, красной смородины — 5-6 лет и крыжовника — 7 лет.

Обрезая смородину, крыжовник, йошту, следует обращать внимание на цвет сердцевины: если она черная, значит, побег поврежден стеклянницей. Такие побеги обрезают до живой сердцевины. Если сердцевина черная до самого корня, то ее необходимо проткнуть, чтобы раздавить вредителя.

Опрыскивание персика против курчавости проводят при опадении 50% листьев. Если после опрыскивания листья полностью осыпались, что бывает после обработки 3%-ной бордоской жидкостью, их лучше закопать в компостные траншеи или ямы.

Не спешите делать влагозарядковый полив, пока полностью не опадут листья.

После опадения листьев займитесь санитарной обрезкой сухих и поврежденных веток, а также волчков. Основную обрезку переносят на конец февраля — начало марта.

Если последняя подкормка была в августе, самое время внести в кольцевые канавки по периметру кроны компост, перепревший навоз и другие органические удобрения, которые будут долго перегнивать, а также фосфорно-калийные удобрения.

Чем ускорить рост саженцев

Из старинных изданий известно, что садоводы при посадке деревьев, винограда, в т.ч. черенков, и кустарников, часто использовали ячмень как стимулятор роста.

Процедура довольно простая: горсть ячменя разбрасывают в посадочные ямы сразу после установки саженца (черенка) перед засыпкой землей. Научно доказано, что прорастающий ячмень содержит летучие фитонциды, стимулирующие приживаемость.