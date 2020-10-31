Какие сокровища скрывает Черное море?
Сегодня — Международный день Черного моря. Для одесситов оно — «самое синее в мире». И всегда манит духом авантюризма и новых возможностей.
Рапана — не только ценный белок
Завезенный в наши широты хищник-моллюск поселился в Черном море сравнительно недавно. Но уже сегодня блюда из рапаны преподносятся туристам как типично одесская кухня, и ее удивительно красивые раковины стали типично одесским сувениром.
А вот предприимчивые жители прибрежных сел стали использовать эту красоту для дорожных работ: мешают с гравием и «латают» дыры в разбитом асфальте.
В Николаевской области уже даже появилось предприятие по комплексной переработке этого моллюска. Мясо отправляют на экспорт. Мукой из раковин птицеводы подкармливают птиц, а мембрана, закрывающая моллюск, очень ценится в косметологии — богатая микроэлементами, она считается необходимым компонентом различных кремов.
А еще при термической обработке раковин получают оксид кальция, необходимый практически во всех сферах человеческой деятельности. Используют его в стоматологии и строительстве, при сбросе сточных вод — для нейтрализации кислоты почв, а в пищевой промышленности — для обработки муки.
Зостера — вместо снотворного и «опохмелятора»
Эту морскую траву выносит на песчаные косы со стороны лиманов. Там она естественным образом сушится. И становится целебным наполнителем для матрасов и подушек. В народе ее называют «камка» (в переводе с тюркского «пружина»).
Когда-то в городе Скадовске Херсонской области работал цех, который из зостеры делал маты с теплоизоляционными свойствами. К тому же водоросли часто использовали при строительстве — запах морской травы отпугивает грызунов.
На такие матрасы и подушки укладывали спать детей. Сон малышей становился спокойней и простужались они реже. Вот такое «чудо морское».
Исследовав зостеру, одесские ученые обнаружили в ней много соединений йода, железа, цинка и брома. И разработали методику лечения с ее помощью нервных расстройств, астмы и бронхита.
А еще биомедики с добавкой зостерина — пектина из зостеры — создали очень полезный коктейль. После праздничных застолий такой напиток просто незаменим. Связывая токсины и продукты распада алкоголя, зостерин помогает справиться с «прелестями» похмелья.
Древнейшие водоросли и нанотехнологии
В Черном море диатомовых водорослей — огромное множество. Эти одноклеточные микроорганизмы — одни из самых древних и удивительных на планете.
Размер водорослей — сотая доля миллиметра, и увидеть их можно только в электронный микроскоп. Покрыты они кремнеземными панцирями разнообразных форм. Водоросли объединяются в колонии и очень плотно прикрепляются к поверхности, на которой живут.
— При изучении, к примеру, песка, где расположились диатомы, мы отделяем их створки ультразвуком, — рассказала Анастасия Снигирева.
Сегодня способность диатом выстраивать свой скелет в определенной форме — в зависимости от условий, в которых они живут, — используется в нанотехнологиях. Но пока что на уровне разработок. Ученые пытаются заставить водоросли строить свой панцирь так, как это нужно для их целей. И, возможно, через несколько лет мы сможем таким образом получить микросхемы с совершенно точными заданными параметрами.
— Правда, кремний ток не проводит, — отметила биолог. — Но разрабатывается схема, по которой смогут его «выбить» и заместить проводниками.
Еще одно применение диатомовых водорослей — передача нерастворимых соединений. Это очень важно для лечения, к примеру, онкозаболеваний. Диатомы планируют применять в случаях, когда вещество, которое должно попасть в раковую клетку, нерастворимо и воздействовать на нее не может. Тогда процессы, происходящие при построении панциря, используют, чтобы донести в организм необходимый для лечения элемент.
Летаем на сине-зеленых
— Можно из водорослей и биотопливо получать. Оно очень близко по составу к традиционным моторным видам топлива — продуктам нефтепереработки. Но пока получается очень дорогим. Пригодны для этих целей сине-зеленые водоросли, которыми периодически «расцветает» наше море. Главное — найти полигон, где можно это делать. Выделять для этого водоем жалко, — считает Анастасия. — Значит, надо создавать специальные контейнеры, необходимые условия для получения топлива из биомассы. А это дорого. Впрочем, нефтяные вышки тоже требуют определенных затрат.
Уже сегодня в мире создан самолет, работающий на биотопливе вместо керосина. Энергии в этом случае выделяется на 5-10% больше. И хотя процесс нуждается в существенной доработке, ученые все же считают водоросли перспективным сырьем. А подешеветь, по прогнозам, биотопливо может к 2050 году.
Вместо электричества — сероводород?
Самый объемистый ресурс Черного моря — это сероводород. Он скапливался тысячелетиями. Чистой воды здесь — лишь верхние 100 метров. Там сосредоточена вся морская жизнь. А ниже — мертвая зона, насыщенная горючим газом. Сейчас эта толща составляет 90% объема моря.
Использовать сероводород планировали еще во времена СССР. Была даже научная государственная программа. Изобретатели предлагали поднять придонные слои черноморской воды и выделять из нее газ. Затем полученный сероводород сжигать. Расчеты показывали, что такая технология удовлетворила бы потребности в электроэнергии всей страны.
Впрочем, по мнению Анастасии, с сероводородом в Черном море лучше «не играть».
— Здесь такая тонкая грань — чтобы он оставался на определенном уровне. Поэтому лучше не экспериментировать, — считает гидробиолог. — Ведь сейчас в Черном море все очень неплохо — неожиданно появляются краснокнижные крабы, рыбы, которые сюда сроду не заходили.
Черное море по-прежнему остается для людей источником самых неожиданных возможностей и изобретений. Но невозможно открыть морские тайны без фундаментальной науки.
— Путь от науки к изобретению, а затем к его внедрению — очень длинный. До начала практического использования научных открытий может пройти 5 лет, а может и 100. Если есть хорошая фундаментальная наука, ее многолетнее финансирование — инновации будут. В противном случае — просто теряем ряд исследовательских данных, — делится Анастасия.
— Мы продолжаем изучать Черное море и верим, что найдем в своих наработках то, что «сработает», и с нашим участием будут внедрять новые технологии, основанные на его богатствах.
Александра Рыбакова
Фото: предоставлены героиней, редакционные, Википедия