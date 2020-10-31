Какие сокровища скрывает Черное море?

Рапана — не только ценный белок

Завезенный в наши широты хищник-моллюск поселился в Черном море сравнительно недавно. Но уже сегодня блюда из рапаны преподносятся туристам как типично одесская кухня, и ее удивительно красивые раковины стали типично одесским сувениром.

А вот предприимчивые жители прибрежных сел стали использовать эту красоту для дорожных работ: мешают с гравием и «латают» дыры в разбитом асфальте.

В Николаевской области уже даже появилось предприятие по комплексной переработке этого моллюска. Мясо отправляют на экспорт. Мукой из раковин птицеводы подкармливают птиц, а мембрана, закрывающая моллюск, очень ценится в косметологии — богатая микроэлементами, она считается необходимым компонентом различных кремов.

А еще при термической обработке раковин получают оксид кальция, необходимый практически во всех сферах человеческой деятельности. Используют его в стоматологии и строительстве, при сбросе сточных вод — для нейтрализации кислоты почв, а в пищевой промышленности — для обработки муки.