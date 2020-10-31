Новости Одессы и Одесской области

Какие сокровища скрывает Черное море?

Сегодня — Международный день Черного моря. Для одесситов оно — «самое синее в мире». И всегда манит духом авантюризма и новых возможностей.

О том, «сколько нам открытий чудных готовит» Черное море, рассказала заведующая отделом экологии краевых сообществ Института морской биологии НАН Украины Анастасия Снигирева.

аведующая отделом экологии краевых сообществ Института морской биологии
Рапана из черного моря

Рапана — не только ценный белок

Завезенный в наши широты хищник-моллюск поселился в Черном море сравнительно недавно. Но уже сегодня блюда из рапаны преподносятся туристам как типично одесская кухня, и ее удивительно красивые раковины стали типично одесским сувениром.

А вот предприимчивые жители прибрежных сел стали использовать эту красоту для дорожных работ: мешают с гравием и «латают» дыры в разбитом асфальте.

В Николаевской области уже даже появилось предприятие по комплексной переработке этого моллюска. Мясо отправляют на экспорт. Мукой из раковин птицеводы подкармливают птиц, а мембрана, закрывающая моллюск, очень ценится в косметологии — богатая микроэлементами, она считается необходимым компонентом различных кремов.

А еще при термической обработке раковин получают оксид кальция, необходимый практически во всех сферах человеческой деятельности. Используют его в стоматологии и строительстве, при сбросе сточных вод — для нейтрализации кислоты почв, а в пищевой промышленности — для обработки муки.

 
Водоросль зоостера

Зостера — вместо снотворного и «опохмелятора»

Эту морскую траву выносит на песчаные косы со стороны лиманов. Там она естественным образом сушится. И становится целебным наполнителем для матрасов и подушек. В народе ее называют «камка» (в переводе с тюркского «пружина»).

Когда-то в городе Скадовске Херсонской области работал цех, который из зостеры делал маты с теплоизоляционными свойствами. К тому же водоросли часто использовали при строительстве — запах морской травы отпугивает грызунов.

На такие матрасы и подушки укладывали спать детей. Сон малышей становился спокойней и простужались они реже. Вот такое «чудо морское».

Исследовав зостеру, одесские ученые обнаружили в ней много соединений йода, железа, цинка и брома. И разработали методику лечения с ее помощью нервных расстройств, астмы и бронхита.

А еще биомедики с добавкой зостерина — пектина из зостеры — создали очень полезный коктейль. После праздничных застолий такой напиток просто незаменим. Связывая токсины и продукты распада алкоголя, зостерин помогает справиться с «прелестями» похмелья.

диатом водоросль

Древнейшие водоросли и нанотехнологии

В Черном море диатомовых водорослей — огромное множество. Эти одноклеточные микроорганизмы — одни из самых древних и удивительных на планете.

Размер водорослей — сотая доля миллиметра, и увидеть их можно только в электронный микроскоп. Покрыты они кремнеземными панцирями разнообразных форм. Водоросли объединяются в колонии и очень плотно прикрепляются к поверхности, на которой живут.

— При изучении, к примеру, песка, где расположились диатомы, мы отделяем их створки ультразвуком, — рассказала Анастасия Снигирева.

Сегодня способность диатом выстраивать свой скелет в определенной форме — в зависимости от условий, в которых они живут, — используется в нанотехнологиях. Но пока что на уровне разработок. Ученые пытаются заставить водоросли строить свой панцирь так, как это нужно для их целей. И, возможно, через несколько лет мы сможем таким образом получить микросхемы с совершенно точными заданными параметрами. 

— Правда, кремний ток не проводит, — отметила биолог. — Но разрабатывается схема, по которой смогут его «выбить» и заместить проводниками.

Еще одно применение диатомовых водорослей — передача нерастворимых соединений. Это очень важно для лечения, к примеру, онкозаболеваний. Диатомы планируют применять в случаях, когда вещество, которое должно попасть в раковую клетку, нерастворимо и воздействовать на нее не может. Тогда процессы, происходящие при построении панциря, используют, чтобы донести в организм необходимый для лечения элемент.

водоросли на пляже Лузановка

Летаем на сине-зеленых

— Можно из водорослей и биотопливо получать. Оно очень близко по составу к традиционным моторным видам топлива — продуктам нефтепереработки. Но пока получается очень дорогим. Пригодны для этих целей сине-зеленые водоросли, которыми периодически «расцветает» наше море. Главное — найти полигон, где можно это делать. Выделять для этого водоем жалко,считает Анастасия. — Значит, надо создавать специальные контейнеры, необходимые условия для получения топлива из биомассы. А это дорого. Впрочем, нефтяные вышки тоже требуют определенных затрат.

Уже сегодня в мире создан самолет, работающий на биотопливе вместо керосина. Энергии в этом случае выделяется на 5-10% больше. И хотя процесс нуждается в существенной доработке, ученые все же считают водоросли перспективным сырьем. А подешеветь, по прогнозам, биотопливо может к 2050 году.

Черное море возле Одессы

Вместо электричества — сероводород?

Самый объемистый ресурс Черного моря — это сероводород. Он скапливался тысячелетиями. Чистой воды здесь — лишь верхние 100 метров. Там сосредоточена вся морская жизнь. А ниже — мертвая зона, насыщенная горючим газом. Сейчас эта толща составляет 90% объема моря. 

Использовать сероводород планировали еще во времена СССР. Была даже научная государственная программа. Изобретатели предлагали поднять придонные слои черноморской воды и выделять из нее газ. Затем полученный сероводород сжигать. Расчеты показывали, что такая технология удовлетворила бы потребности в электроэнергии всей страны.

Впрочем, по мнению Анастасии, с сероводородом в Черном море лучше «не играть».

— Здесь такая тонкая грань — чтобы он оставался на определенном уровне. Поэтому лучше не экспериментировать, — считает гидробиолог. — Ведь сейчас в Черном море все очень неплохо — неожиданно появляются краснокнижные крабы, рыбы, которые сюда сроду не заходили.

Черное море по-прежнему остается для людей источником самых неожиданных возможностей и изобретений. Но невозможно открыть морские тайны без фундаментальной науки.

— Путь от науки к изобретению, а затем к его внедрению — очень длинный. До начала практического использования научных открытий может пройти 5 лет, а может и 100. Если есть хорошая фундаментальная наука, ее многолетнее финансирование — инновации будут. В противном случае — просто теряем ряд исследовательских данных, — делится Анастасия.

— Мы продолжаем изучать Черное море и верим, что найдем в своих наработках то, что «сработает», и с нашим участием будут внедрять новые технологии, основанные на его богатствах.

Александра Рыбакова

Фото: предоставлены героиней, редакционные, Википедия

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Наши спецпроекты
Все спецпроекты

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить