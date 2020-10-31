Новости Одессы и Одесской области

Проворовавшегося замдиректора порта «Южного» отправили в СИЗО на 2 месяца

Проворовавшегося замдиректора порта «Южного» отправили в СИЗО на 2 месяца

Высший антикоррупционный суд арестовал первого замдиректора морского торгового порта «Южного» Одесской области Романа Инде.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщает Телеграм-канал 8News, суд избрал Инде меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 21,2 млн грн.

«Но даже в случае выхода под залог, Роман должен будет носить браслет и сдать все доки (документы – Прим. ред.), без которых он не сможет сбежать из страны», – отмечается в публикации.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении и задержали действующего, а также бывшего зама директора порта «Южного». Их подозревают в финансовых махинациях, которые нанесли бюджету предприятия колоссальные убытки.

Следствие установило, что первый замдиректора порта «Южного» Роман Инде вместе с бывшим замдиректора этого же госпредприятия Олегом Трайдакало и руководителем частной компании организовали схему, по которой госпредприятие в течение 2017-2018 годов незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Всего в деле фигурируют 11 человек.

Фото: Lenta News

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить