Проворовавшегося замдиректора порта «Южного» отправили в СИЗО на 2 месяца

Как сообщает Телеграм-канал 8News, суд избрал Инде меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 21,2 млн грн.

«Но даже в случае выхода под залог, Роман должен будет носить браслет и сдать все доки (документы – Прим. ред.), без которых он не сможет сбежать из страны», – отмечается в публикации.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении и задержали действующего, а также бывшего зама директора порта «Южного». Их подозревают в финансовых махинациях, которые нанесли бюджету предприятия колоссальные убытки.

Следствие установило, что первый замдиректора порта «Южного» Роман Инде вместе с бывшим замдиректора этого же госпредприятия Олегом Трайдакало и руководителем частной компании организовали схему, по которой госпредприятие в течение 2017-2018 годов незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Всего в деле фигурируют 11 человек.

Фото: Lenta News