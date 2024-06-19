Как оформить инвалидность?

Как оформить инвалидность?

Люди с тяжелыми заболеваниями имеют право на помощь от государства, размер которой зависит от группы инвалидности.

  • Первая группа – человек находится в тяжелом состоянии и не может сам себя обслуживать.
  • Вторая группа – человек имеет стойкие, выразительно тяжелые функциональные нарушения в организме. Но при этом он может сам о себе позаботиться.
  • Третья группа – человек имеет стойкие функциональные нарушения умеренной тяжести.

Группу инвалидности устанавливают после обследования врачей и специальной комиссии.

Куда обращаться?

  1. Прежде всего, нужно пойти к семейному врачу. Он даст направление на анализы и к узким специалистам. Каждый врач обязан сделать запись в медицинской карте и в форме 088/о – «Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)».
  2. Следующим шагом станет врачебно-консультативная комиссия (ВКК). Она рассмотрит форму 088/о, после чего примет решение о наличии или отсутствии инвалидности.
  3. Далее человека направят на медико-социальную экспертизу. Во время первого прохождения МСЭК человека должен сопровождать его семейный врач или председатель ВКК.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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