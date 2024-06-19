Як оформити інвалідність?

Як оформити інвалідність?

Люди з тяжкими захворюваннями мають право на допомогу від держави, розмір якої залежить від групи інвалідності.

  • Перша група – людина перебуває у тяжкому стані і не може сама себе обслуговувати.
  • Друга група – людина має стійкі, виразно тяжкі функціональні порушення в організмі. Але при цьому вона може сама про себе подбати.
  • Третя група – людина має стійкі функціональні порушення помірної тяжкості.

Групу інвалідності встановлюють після обстеження лікарів та спеціальної комісії.

Куди звертатися?

  1. Насамперед, потрібно піти до сімейного лікаря. Він дасть направлення на аналізи і до вузьких фахівців. Кожен лікар зобов’язаний зробити запис у медичній карті і у формі 088/о – «Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)».
  2. Наступним кроком стане лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). Вона розгляне форму 088/о, після чого ухвалить рішення про наявність або відсутність інвалідності.
  3. Далі людину направлять на медико-соціальну експертизу. Під час першого проходження МСЕК людину має супроводжувати її сімейний лікар або голова ТКК.

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