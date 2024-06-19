Туристический сезон в Вилково: водные прогулки будут организовывать по новым правилам

Об этом сообщает пресс-служба Измаильской РГА.

Как отметили в райадминистрации, большинство маршрутов туристических прогулок ограничено в связи с введением мер правового режима военного положения.

Однако водные туристические поездки по Дунаю и каналам вокруг Вилково возможны при соблюдении следующих условий:

предоставление письменного разрешения руководством оперативно-стратегической группировки войск «Одесса»,

заблаговременное обращение в 17-й пограничный отряд для получения соответствующих разрешений на пребывание в пограничной полосе каждому лицу отдельно или определения органами местного самоуправления туристического маршрута местом массового отдыха населения,

заблаговременное информирование 17 погранотряда и отдела пограничной службы «Вилково» с указанием всей необходимой информации о количестве туристов, выхода и возвращения плавсредств.⠀

Также в рамках распоряжения председателя Одесской ОГА Олега Кипера продолжается подготовка к пляжному сезону в рекреационной зоне села Приморское Вилковского городского совета. Районная власть принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта туристов, а именно:

подготовка укрытий для защиты отдыхающих;

обеспечение присутствия квалифицированных спасателей на пляже;

тщательное обследование подводной территории для безопасности купания;

организация постоянного дежурства на пляже;

четкое определение и маркировка пляжной зоны.

Кроме того, совместными усилиями ГП «Служба местных автомобильных дорог» и подрядчика ООО «Евродор» планируется обеспечить проезжаемость дороги от с. Приморское к пляжной зоне, поскольку сейчас состояние дорог значительно затрудняет проезд.

Напомним, музикально-фольклорний фестиваль «ВиделкаFest» из-за проблем с логистикой вынужден поменять локацию и вместо Вилково мероприятие в этом году пройдет в Черноморске.