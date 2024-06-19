Туристический сезон в Вилково: водные прогулки будут организовывать по новым правилам

В Вилковской громаде идет подготовка к туристическому сезону. Водные прогулки по Дунаю в Вилково и отдых на пляжах в курортном селе Приморское в этом году разрешены только при соблюдении определенных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Измаильской РГА.
Как отметили в райадминистрации, большинство маршрутов туристических прогулок ограничено в связи с введением мер правового режима военного положения.
Однако водные туристические поездки по Дунаю и каналам вокруг Вилково возможны при соблюдении следующих условий:
- предоставление письменного разрешения руководством оперативно-стратегической группировки войск «Одесса»,
- заблаговременное обращение в 17-й пограничный отряд для получения соответствующих разрешений на пребывание в пограничной полосе каждому лицу отдельно или определения органами местного самоуправления туристического маршрута местом массового отдыха населения,
- заблаговременное информирование 17 погранотряда и отдела пограничной службы «Вилково» с указанием всей необходимой информации о количестве туристов, выхода и возвращения плавсредств.⠀
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Также в рамках распоряжения председателя Одесской ОГА Олега Кипера продолжается подготовка к пляжному сезону в рекреационной зоне села Приморское Вилковского городского совета. Районная власть принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта туристов, а именно:
- подготовка укрытий для защиты отдыхающих;
- обеспечение присутствия квалифицированных спасателей на пляже;
- тщательное обследование подводной территории для безопасности купания;
- организация постоянного дежурства на пляже;
- четкое определение и маркировка пляжной зоны.
Кроме того, совместными усилиями ГП «Служба местных автомобильных дорог» и подрядчика ООО «Евродор» планируется обеспечить проезжаемость дороги от с. Приморское к пляжной зоне, поскольку сейчас состояние дорог значительно затрудняет проезд.
Напомним, музикально-фольклорний фестиваль «ВиделкаFest» из-за проблем с логистикой вынужден поменять локацию и вместо Вилково мероприятие в этом году пройдет в Черноморске.